14ª edição da Ação Solidária do Lions clube de viamão

O Lions Clube de Viamão comemorou o seu 56º aniversário prestando serviços à comunidade. Durante os dias 26 e 27 de abril, no Calçadão Tapir Rocha, foi realizada a 14ª edição da Ação Solidária do Lions em parceria com a Prefeitura de Viamão.

Um dos objetivos da ação foi identificar e auxiliar crianças com problemas de visão. Na ocasião, a médica oftalmológica, Rafaela Correa, esteve atendendo na Unidade Móvel de Saúde do Lions, totalmente equipada para exames que identificam vários tipos de problemas relacionados à visão. Ao todo, foram atendidos 40 alunos das escolas municipais, previamente agendadas, onde foi possível identificar problemas como, miopia e necessidade de uso de óculos, que após alguns dias serão entregues na escola, que distribuirá para os estudantes.

Na abertura do evento, o presidente do Lions Clube Viamão, José Ademar Weisheimer, avaliou como positiva esta ação solidária e agradeceu a parceria com o município, a disponibilidade da Unidade Móvel da Fundação Leonística, parceiros do projeto e demais envolvidos. Além dos atendimentos oftalmológicos, a ação do Lions Clube contou com um brechó, com preços simbólicos; corte de cabelo gratuito; e com profissionais da Assistência Social orientaram sobre o Cadastro Único para os Programas Sociais, entre outros serviços.