O 18º Encontro de Veículos Antigos de Viamão será neste domingo, dia 12 de março, das 9h às 13h, no Centro, em frente à Prefeitura. A exposição é promovida pelo Clube do Carro Antigo de Viamão, com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT). O evento acontece sempre no segundo domingo de cada mês. Em caso de chuva, o evento será transferido para o próximo mês.