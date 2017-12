1º Torneio Karatê para Todos é neste sábado

O 1º Torneio Karatê para Todos será realizado neste sábado, dia 16, às 9 horas, no Ginásio de Esportes do Centro Municipal de Cultura (rua dos Açores, 951, Tarumã). O torneio é fruto de um projeto social encabeçado pelo aluno-instrutor Cristian de Souza (faixa roxa) e pelo instrutor Julio Magno (faixa preta), com aulas gratuitas de karatê estilo Goju-Ryu. Os treinos estão sendo realizados nas segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 20h45, e aos sábados, das 10h30 às 11h45, sob a supervisão do sansei Hélio Bandeira, 5º Dan na federação Gaúcha de Karatê, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), que cede o local para treino e o tatame.

A competição das modalidades kata e kumite será aberta a atletas das graduações branca a azul e as regras serão as da Federação Gaúcha de Karate (FGK – CBK – WKF), com eventuais adaptações debatidas no congresso técnico. Os atletas da graduação branca, poderão participar apenas da modalidade kata. Já os da faixa amarela à azul, poderão participar da luta. Os karatecas que se consagrarem campeões, receberão medalhas. O valor da inscrição será de R$ 10,00 para as modalidade kata, kumite e kata/kumite.

Saiba mais sobre o esporte:

O karatê tem como base fundamental a respiração. Neles podemos observar claramente o pesado e o leve (força e flexibilidade), bem como o processo de captação de energia macrocósmica, que se estende nos exercícios.

O Goju-Ryu é o estilo de karatê que busca o equilíbrio dos opostos, das energias antagônicas e complementares. Ele ensina como agir: com energia ou brandura, rapidez ou suavidade.