2ª Corrida no Lago Team Nogueira reúne atletas

A 2ª Corrida no Lago Team Nogueira reuniu na manhã ensolarada de sábado (02/09) atletas amantes do esporte. A corrida foi realizada em parceria com a Prefeitura de Viamão, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), e teve o intuito de incentivar a prática esportiva. O evento foi destinado à família, divididos em quatrocategorias: infantil, feminino, masculino e máster, com as distâncias de um, três e cinco quilômetros.

Saíram vitoriosos na categoria Masculino – Evander Franco, em 1º lugar; Rodrigo Dalla Nora, em 2º; e, Alan da Silva em, 3º. Já na Máster – Sérgio Ataíde, em 1º; Alex Leite em 2º; e Marçal em 3º. No Feminino – Graziela Ribeiro em 1º; Tamara Taborda em 2º; e Fernanda Praia 3º. No infantil – Felipe chegou em 1º; e Gigante em 2º.