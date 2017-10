A 2ª Etapa do Circuito VIVA RS 2017 será realizada em Viamão, na Praia de Itapuã, pela equipe do Mais Travessias, dia 22 de outubro, a partir das 8 horas . São 153 atletas inscritos nesta etapa, que tem como distâncias: Desafio 3km; Clássica 1,6km; Iniciantes 600m; e, Nova Geração 200m. A 1ª Etapa foi realizada em Arambaré, dia 24 de setembro, e a 3ª etapa será realizada em Cidreira, no dia 25 de novembro. A Prefeitura de Viamão está apoiando o evento.