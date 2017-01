(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>>

A COISA CERTA ====

Há algum tempo ganhei do meu irmão por escolha, o Edson, um livro cujo título é: “JUSTIÇA – O que é fazer a coisa certa” (autoria Michael J. Sandel). Na semana passada a publicação do Correio Rural nos brinda com uma profunda reflexão sobre a Biologia da Corrupção. Assim é que podemos nos questionar sobre o que fazer e qual o correto a ser feito, afinal temos que pensar em justiça e principalmente em atos de humanidade.

No livro acima referido temos uma manifestação de Jonathan Rée em que ele diz: “Justiça é um convite oportuno para renunciarmos as disputas políticas e avaliarmos se somos capazes de ter discussão sensata sobre em que tipo de sociedade queremos viver”.

O que temos pela frente é uma sucessão de momentos decisivos da política nacional que vai nos conduzir a um processo sucessório no qual vamos escolher quem vai nos representar, não só nos Executivos Estaduais e Federal como também nas casas Legislativas, por isso temos de saber bem qual a coisa certa a fazer.

O cenário político se desenha com opções um tanto radicais e extremistas, como outras de renovação mais ponderada e, também, de manter os que lá estão. A minha proposta é: vamos mudar o máximo. Alguns representantes são merecedores de nossos créditos, enquanto outros deveriam ser banidos e as atuais investigações policiais apontam para o rumo da cadeia para muitos deles, verdadeiros facínoras.

A coisa certa é fugir do radicalismo, buscar um equilíbrio, continuar o fortalecimento das instituições e respeitar as leis. Usando uma frase do livro já citado pergunto: “Quais são nossas obrigações uns com os outros em uma sociedade democrática?”

A resposta está dentro das ações de toda a população, mas o pensamento deve ser voltado para fazer a coisa certa.