A complexidade de fazer gestão – #Backstage

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., bateu de frente com os professores, mostrando números ruins dos indicadores de educação e propondo mudanças radicais na rotina das escolas municipais da capital.

Aqui em Viamão, a Prefeitura resolveu comprar a briga pela manutenção da maternidade local, lançando um plano conjunto com a direção do Hospital de atração das gestantes para utilização do sistema público viamonense.

Nas duas situações o gestor é praticamente refém daquele servidor que está lá na ponta de atendimento ao estudante ou à gestante. Se este agente não comprar a ideia, seja por desânimo, incompetência, ou comodismo, nenhum plano vai pra frente. Esta é a complexidade de fazer gestão.

Os gestores precisam sair dos gabinetes e dialogar diretamente com os servidores e população. Menos relatórios, mais ação prática. Levo fé nos dois projetos. Mas é complexo.

Evento top de MMA, dia 24 de junho

A academia Team Nogueira Viamão promove o All Champions. O evento terá lutas de MMA profissional, Muay thai e Submission. Será realizado na própria academia, na ERS 040, número 11.220, bem pertinho da entrada do Fiúza. O Correio Rural apoia e fará a cobertura do evento. Te liga que são apenas 300 ingressos. Informações no www.facebook.com/tnviamao e no fone 3485-3488.

Se a chuva deixar

A chuva que castiga o RS nos últimos 8 dias já provocou o cancelamento e adiamento de diversas atividades. A Corrida no Lago Tarumã programada para o mês de maio e que seria no dia 04 de junho, foi suspensa até uma nova data com garantia de tempo propício.

O jogo do Tamoio contra o Novo Horizonte, em Cachoeirinha, marcado para sábado, está sob risco de também não acontecer, assim como já havia sido adiada a partida de domingo passado, que seria contra o XV de Campo Bom.

Mas, ficam os parabéns para os dezenas de corajosos e corajosas que não se mixaram para a chuva e correram pelas ruas do centro, à zero hora de quarta-feira na atividade proposta pelo Dia do Desafio. A competente colega Rose Scherer da Prefeitura, até comemorou seu aniversário correndo na chuva. Parabéns Rose e a todos corredores.

Homenagens

A quarta-feira, dia 31, foi festiva na Câmara de Vereadores. Nada menos que 26 lideranças comunitárias, dos mais variados segmentos foram homenageadas, com bonitos certificados e plenário Tapir Rocha lotado. Entre elas destaco uma em especial, simbolizando a todos.

O presidente em exercício do Reus Futebol Clube, Clodoaldo Balejo e o diretor Daniel Alano, foram homenageados pelo vereador Eraldo Roggia, pelo belo trabalho social e de regularização do clube da Esmeralda. No fim de 2016, o então prefeito Valdir Bonatto entregou a eles a posse definitiva da área do Reus, que completou 45 anos de uma bonita história no último mês de maio.

Mais ruas Viamão

Me ajuda o atento vereador Guto Lopes. Também existe uma rua Viamão em Curitiba. Aliás, na capital paranaense se chama RUA DO VIAMÃO.

Pesquisando no site da prefeitura de Curitiba, encontra-se a seguinte informação: “Esquecida pelos governantes da Capitania de São Paulo, Curitiba passou por um período de extrema pobreza. A prosperidade só viria a partir de 1812, com o tropeirismo. Ponto estratégico do caminho do Viamão a São Paulo e às Minas Gerais, o povoado viu crescer o comércio com a passagem dos tropeiros.”

Fechou. Tanto em Curitiba, quanto em BH o nome deve-se ao famoso Caminho das Tropas.