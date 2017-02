(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS-jornalista)>>>

A FIGURA DE TRUMP

Com certeza, a figura com maiores aparições e cujo nome é citado a todo instante, neste momento, é Donald Trump, presidente da mais potente nação (será?…) do mundo, os Estados Unidos. Ele é notícia a todo instante pelas suas manifestações usando palavras, atitudes e gestos que são medidos em comparação com tempestades políticas e econômicas.

De fato, a exibição de Trump aliada com as decisões que vem tomando, fazem tremer o mundo, notadamente nas questões que dizem respeito a aproximação diplomática com outros países. Já comparam o presidente norte-americano como um articulador de conflitos que poderão vir a afetar todas as nações de alguma maneira. Comentaristas manifestam opinião de que a sua prepotência poderá gerar consequências econômicas e políticas de ordem geral, de forma conturbada.

Não se pode negar que o presidente de uma nação ao assumir o comando, seja ele de índole pacifista ou de ímpeto inflamável, seu comportamento ganha dimensões que se atrela muito ao momento histórico em que vive. Ele precisa medir essa condição de seu tempo para evitar contrariedades. O cronista brasileiro Francisco Bosco escreveu: “Não há responsabilidade maior do que a perfeição. Não há armadilha imaginária maior do que ser o número um”.

AMOR EXTINTO

Chamou a atenção no noticiário desta semana, a informação policial de que foram encontrados, numa casa na capital, os corpos de mãe, filhas e pai. Não foi assalto. O homem matou a mulher e as duas filhas, cometendo suicídio em seguida. Segundo relato de familiares e amigos, o casal estava em fase de separação.

Outra notícia dá conta que um jovem que havia matado a namorada, semanas atrás, acabara de ser condenado corroborando com a sua confissão de autoria do crime. Motivo, segundo a informação, foi o ciúme.

Lógico, este tipo de notícia não é surpresa. Muitos fatos semelhantes já ocorreram e, lamentavelmente, temos de convir, acontecerão mais adiante.

O escritor francês La Rochefoucauld assim se expressou: “A violência que cometemos contra nós para permanecermos fiéis a quem amamos só vale pouco mais do que uma infelicidade”. E o cineasta argentino Daniel Burman deixou esta frase: “O cotidiano apaga o amor e faz com que as pessoas cheguem a uma situação limite em que não se aturam”.

GUERRA NAS PRISÕES

Depois daqueles tumultos nefastos intensos e alguns respingos aqui e acolá – como esta semana numa cidade gaúcha -, autoridades da segurança nacional animam-se a dizer que agora está tudo em “paz”. E nós, meros espectadores das barbáries, ficamos incrédulos, tendo a – quase – plena certeza de que a paz não existe. Para amenizar, digamos, passageira. O Papa Francisco disse: “A paz as vezes dá a impressão de ser calma, mas nunca é quieta. A paz é sempre proativa e dinâmica”.

Pelo sim, pelo não, entre aceitar ou não, entre o acreditar um não, vamos andando com os pés no chão e cuidando-nos. O grande e saudoso estadista sul-africano Nelson Mandela um dia escreveu: “Visto que decisões e situações já são complicadas por si, convém aprender a navegar através de contradições”.

VAMOS RIR, ENTÃO

Para não dizer que não falei de flores, vejam esta piada:

Joãozinho observa atentamente o padre, enquanto este conserta a cerca do jardim da igreja. Notando o interesse do garoto, o padre pergunta:

- Você quer aprender como se conserta uma cerca, não é, meu filho?

- Não, padre! Só tô curioso pra saber o que o padre fala quando dá uma martelada no dedo!…

Pois com relação a isso, deixo para vocês duas citações.

“É melhor ser alegre que ser triste. Alegria e a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração”. (Vinícius de Moraes)

“Deus não tem apenas que ser amor. Tem a obrigação de ser, também, humor, que é a única forma possível de falar a sério atualmente”. (Domingos Oliveira)

A AÇÃO DOS PREFEITOS

Pelo panorama que se abre por aí, não dá para esconder que a maioria dos municípios de todos os estados brasileiros estão em situação difícil. Alguns segurando a corda na última esticada e outros, infelizmente, já andando em frangalhos.

Deficiências administrativas as mais variadas, com maior destaque nas áreas da Educação e da Saúde, a exemplo dos estados que alinham também a Segurança.

Viamão está sob controle. A atual administração dá sequência e amplia a performance da anterior, promovendo ações que miram o bem-estar econômico-financeiro do município não só para agora, mas para o futuro.

Os prefeitos que estão tendo dificuldades em administrar, deverão ter o cuidado de cercar-se de bons profissionais e de pessoas comprometidas com o bem comum, para que não sejam alvo de ações de improbidade, bem como de possíveis ações penais.

Os corruptos estão aí de plantão. A situação do País é exemplo palpável. Vale lembrar então o que disse o lendário presidente norte-americano Abrahm Lincoln, num dos seus mais famosos discursos: “Governo do povo, pelo povo e para o povo irá perecer da face da terra se a corrupção for tolerada. Os beneficiários e os pagadores de propinas possuem uma malévola preeminência na infâmia. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma Nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade ou Estado, muito menos a Nação, pode ser ofendida pela a aplicação da Lei. (…) Se nós falharmos em dar tudo que temos para expulsar a corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade pela culpa. O primeiro requisito para o autogoverno bem sucedido é a aplicação da lei, sem vacilos, e a eliminação da corrupção. ”

Portanto, cabe à população atuar contra a corrupção e observar a ação dos gestores de seus municípios.