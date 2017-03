(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS – JORNALISTA)

A folia carnavalesca

No último final de semana, como não poderia deixar de ser, 80% do noticiário veiculado na imprensa referiu-se ao Carnaval. É tradicional no Brasil, a sua festa maior.

Olhando as imagens da folia carnavalesca, confirmei meu convencimento de que o verdadeiro Carnaval está nas ruas, nos blocos que circulam pelas ruas, quase que diuturnamente, numa manifestação que cresce a cada ano nas cidades brasileiras, originalizada da região Nordeste. Há, também, aqueles momentos em que os trios elétricos arrebanham milhares de foliões que ficam a bailar pelas ruas. O Carnaval dito oficial, aquele que reúne as grandes escolas de samba, é amostra da festa como arte. Válido, mas o povo gosta de participar diretamente. E precisa disso, afinal o Carnaval é festa do povo, popular.

Não é por qualquer razão que muitas pessoas lembram o Carnaval de antigamente, das marchinhas rimadas, muitas delas cantadas até hoje. Enfim, é impossível mensurar os amantes da folia, que é um momento de liberdade, com limites, é claro, mas hora de alegrar-se e afastar-se um pouco das agruras que a vida impõe.

Então, bola pra frente, e façamos do nosso Carnaval o instante máximo da diversão brasileira.

Ainda o Carnaval

Aliando o Carnaval com a arte, difícil não falar sobre os desfiles de São Paulo e do Rio de Janeiro, o mais tradicional no país. Além do aperfeiçoamento e modernização das apresentações nos sambódromos, do enriquecimento na beleza estética das fantasias e na metodologia de mostragem das magias de movimentação, está em pleno afloramento o uso da tecnologia. Num dos desfiles deste ano, uma escola de samba fez voar um tapete mágico tripulado, como em outros anos em que pessoas pairavam no espaço com ajuda de foguetes e bailarinas trocavam de fantasia num piscar de olhos em plena avenida.

Sou um daqueles que lembram do Carnaval do passado, gosto de ver as novidades e a beleza do nosso Carnaval de agora, mas com todos os avanços fico a imaginar como será a folia carnavalesca lá adiante?…

Para marcar este último texto, deixo com vocês uma citação do músico Alexandre Magno Abrão: “O tempo às vezes é alheio à nossa vontade, mas só o que é bom dura tempo o bastante pra se tornar inesquecível”.

Conselho

“Você entra num restaurante, numa lancheria, e fica preocupado com a higiene do lugar, dê uma olhada no banheiro. Se for nojento, pode ter certeza de que geralmente a cozinha é muito pior”. Lincoln Lima

Vamos rir (1)

Uma mulher roubou uma lata de pêssegos. Foi presa e julgada sendo que o juiz a condenou a 6 anos de prisão. Na sentença disse:

- Havia 6 pêssegos na lata. Um ano para cada pêssego roubado.

Em meio ao silêncio, levanta-se o marido da mulher e grita para o juiz:

- Doutor, um dia desses ela roubou uma lata de ervilhas.

Vamos rir (2)

Um senhor idoso foi ao médico acompanhado da esposa. O médico, então, elogiou:

- Parabéns, seu José! Está em ótima forma.

- Ah, doutor! Não bebo, não fumo e sou guiado por Deus. Inclusive ele acende a luz do banheiro quando eu levanto à noite.

A esposa espantada, então, exclama:

- Então descobri quem faz xixi no refrigerador!

Momento

“O melhor programa social que existe chama-se emprego. Ele garante dignidade ao ser humano. Ao contrário de esmolas estatais”. (Rodrigo Constantino, Economista)

“O paternalismo estatal assume que indivíduos não são responsáveis, mas sim mentecaptos indefesos que necessitam de tutela”. (Rodrigo Constantino, Economista)