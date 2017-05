(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS-JORNALISTA)>>>>

A GORJETA ===

Alcançar uma gorjeta ao garçom é uma prática, para não dizer uma obrigação ou um hábito, que vingou através dos anos. Ao sentar-se a mesa de um restaurante para uma refeição, na hora de pagar a conta a sobra, o troco, geralmente era entregue ao bolso do garçom. Com o passar do tempo, a forma de atendimento dos estabelecimentos gastronômicos e do pagamento da conta sofreu alguma modernização, notadamente com a profusão de aceite dos cartões de débito e de crédito. Por certo a prática da gorjeta ficou um pouco restrita uma vez que as pessoas praticamente saem ara a rua com dinheiro vivo no bolso, principalmente à noite.

Então, aquilo que era retribuição de bom grado do cliente ao garçom pelo seu bom atendimento, sua gentileza, aos poucos foi diminuindo. E isso, com certeza, pesou no bolso daquele profissional que, além do seu salário, sempre ganhava um subsídio a mais, limpinho, que levava para casa após um dia de trabalho, em grana viva, sem desconto.

Por ser tradicional, agora a gorjeta ganhou regras e foi institucionalizada. A gorjeta já não é um mimo do cliente mas, sim, está incluída na conta. O garçom, atenda bem ou mal, no final do mês vai receber a gorjeta no seu salário, com descontos oficiais e legais. E se o estabelecimento tiver vários garçons, a grana será dividida por igual a todos. Enfim, aquilo que o cliente dava pela cortesia, agora paga na conta da refeição.

A Lei da Gorjeta está em vigor desde o dia 12. Ela modifica alguns pontos do artigo 457 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que regula a divisão das gorjetas entre profissionais da equipe de serviços (garçons e seus colegas) de bares, restaurantes, hotéis e motéis.

OUTROS TEMPOS

Eu era um guri e já acompanhava a caminhada do meu pai, tios e avô pelos meandros da política. Cada qual no seu partido. Lembro, naquela época, que para o cidadão filiar-se a um partido tinha que levar consigo, na hora de assinar a ficha, certidões que mostrassem sua idoneidade, sua lisura e honestidade lavradas e registradas pela polícia e pela justiça. Se tivesse um arranhão, por mínimo que fosse, podia tirar o cavalo da chuva. O partido não aceitava.

O tempo passou e o que deveria ter continuidade esfacelou-se.

Tirando-se conclusões pelo que se vê e se ouve, e por tudo aquilo que o país vem vivendo em termos de política nos dias atuais, podemos convir que os partidos, ao analisarem a proposta de filiação de um novo companheiro, a primeira coisa que observam é: se for honesto e tiver bons princípios… não serve. Rasga a ficha!

Lamentável, né?

NO MESMO TOM

Um sujeito vai visitar um amigo, deputado, e aproveita para lhe pedir um emprego para o filho que tinha acabado de completar um cursinho pré-vestibular.

– Eu tenho uma vaga de assessor, só que o salário não é muito bom.

– Quanto é doutor?

– Pouco mais de dez mil reais!

– Dez mil? Mas é muito dinheiro para o garoto! Ele não vai saber o que fazer com tudo isso não doutor! Não tem uma vaguinha mais modesta?

– Só se for para trabalhar na Assembleia. Meio período. E eles estão pagando cinco mil!

– Ainda é muito, doutor! Isso vai acabar estragando o menino! O senhor não tem um emprego que pagasse uns mil ou até mil e duzentos reais?

– Ter eu até tenho. Mas aí é só por concurso e é para quem tem curso superior em Engenharia, Administração, Medicina, Economia, Direito, Psicologia, Veterinária, Contabilidade, etc. E ainda tem que ter bons conhecimentos em informática, além de Inglês, Francês e Espanhol fluentes…

AS QUESTÕES DO TRÂNSITO

Diversos meses do ano ganham denominação de cores para marcar campanhas, as quais alertam à população para a necessidade de prevenções.

O mês de maio traz a cor amarela. O Maio Amarelo que conscientiza acerca dos números da violência no trânsito, em face do aumento constante no número de brasileiros que dirigem sem Carteira Nacional de Habilitação. Esta grave constatação vem por conta de informações da Polícia Rodoviária Federal

De acordo com levantamento realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2016 o Brasil foi o quarto país com maior taxa de mortes no trânsito no continente americano, com 23,4 mortes para cada 100 mil habitantes. Muitas podem ser as causas do alto índice de acidentes nas ruas e nas estradas, porém negligência, imprudência e imperícia representam, juntas, 90% das ocorrências.

inquietante é o número de motoristas sem a devida qualificação para dirigir. Há um número enorme de apreensões de motoristas que dirigem sem a CNH, o que representa a desqualificação de pessoas que praticam imprudências. Sem esquecer, no entanto, que a imprudência também está naqueles que têm a Carteira, os quais praticam delitos de trânsito por outros motivos.

Esses dados refletem a importância do investimento em educação para capacitação do condutor. É essencial que todas as etapas do processo de aprendizado sejam respeitadas, desde a orientação teórica até as aulas práticas. Nos Centros de Formação de Condutores há investimentos cada vez mais em alternativas atraentes para os alunos a fim de contribuir com a evolução nos processos de obtenção, atualização e reciclagem da CNH. Isso é um importante apoio no planejamento pedagógico e reforço da aprendizagem.

Precisamos aqui parabenizar a Prefeitura Municipal de Viamão que, através das suas secretarias de Educação e de Transporte e Trânsito, está levando aos alunos de 9º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais, aulas de segurança no trânsito, conscientizando os jovens para os cuidados que devem ter nos seus deslocamentos diários pelas ruas e, também, já lançando um alerta para que no futuro, quando motoristas, estejam capacitados para conduzir veículos.