A história (triste) está sendo contada – #Backstage

Ontem, quarta-feira, na hora da janta, assistíamos ao noticiário, minha esposa, minha filha Mariana, de 11 anos, e este incrédulo colunista. Minha filha está recém estudando os primórdios da República. Marechal Deodoro, José Bonfiácio, esses caras que iniciaram tudo isso que estamos vendo hoje. Expliquei a ela que estávamos vendo, ao vivo, a história do Brasil sendo nos contada em prosa, verso, propinas e canalhices.

Presidente Getulio Vargas suicidou-se em 1954. Golpe militar de 1964. Morte de presidente eleito, Tancredo Neves em 1985. Impeachment de Fernando Collor de Mello em 1992. Impeachment de Dilma Rousseff em 2016. E agora, provavelmente a renúncia ou impeachment de Michel Temer. Os livros de história precisam de edições atualizadas a cada ano, sob pena de ficarem defasados.

Que mensagem a classe política brasileira passa aos jovens, estudantes, adolescentes, crianças, geração após geração?

Que somos assim mesmo, que não adianta protestar, não adianta votar, não adianta nada, essa é nossa sina.

Mentira. Pura e deslavada mentira.

Expliquei a minha filha que a geração dela precisa se interessar por política. Seja na escola, no bairro, no clube, no whats, na rede social. O Brasil precisa de uma nova geração capaz de contar uma história mais bonita e mais honesta. Uma geração capaz de compreender que trabalhar em prol do bem comum é tarefa não para políticos profissionais, mas sim para cidadãos competentes.

Nos ensinaram que a política é suja. Agora estamos vendo, ao vivo, que a sujeira é dos homens que lá estão. Eles fazem questão de manter essa sujeira, cada vez maior, para que você tenha nojo e não queira chegar perto. Essa geração está perdida. Espero que a próxima, tenha condições de limpar os restos dessa turma.

Indefinição

Até o fechamento desta edição reinava a expectativa e a dúvida sobre qual o destino do projeto de lei que aumentava o salário do prefeito, vice e secretários municipais de Viamão. A última versão era a de que uma correção foi feita, mantendo apenas o aumento para os secretários municipais. A conferir.

Aécio torrado

No momento em que escrevo esta coluna, a Rádio Gaúcha anuncia o levantamento do sigilo da delação da JBS. Relata o jornalista Daniel Scola que os áudios das conversas de Aécio Neves com Joeslei Batista são impublicáveis, tantos são as palavras de baixo calão. Cai a máscara de Aécio e com ele, muitas outras.

A capacidade de rir de tudo

O brasileiro é um ser incrível. Consegue fazer piada de qualquer situação. Não sei se isso é um dom, ou um defeito. Só sei que em tempos de redes sociais, a criatividade rola solta e conseguimos produzir peças de humor inspiradas no caos político do país. Fiz uma coletânea do que vi por aí: