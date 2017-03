(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>>>

A MULHER… TODOS OS DIAS ===

Sempre que há uma data especial comemorativa a homenagem é justa e merecida e consagra alguém ou algum fato de relevância e importante para a convivência dos povos.

É o caso do 8 de março, consagrado como o Dia Internacional da Mulher. A sua criação nos remete a histórias que dão chances ao imaginário e atiça à diversificada reflexão com interrogações como: a mulher precisa de um dia especial para ser lembrada e homenageada? A mulher não deve ser venerada e reverenciada todos os dias? A mulher é o pilar mais forte que sustenta a humanidade? Sem a mulher haveria o mundo? Etc., etc.

O Dia Internacional da Mulher surgiu através de movimentos para reivindicar justamente fatos diretos ligados às interrogações, ou seja, simplificando, veio para buscar os direitos da mulher. Direitos, aliás que jamais deveriam ser contestados e que nem precisariam de movimentos para sacramentá-los.

Segundo a doutora e professora Maria Célia Orlato Selem, “o 8 de março deve ser visto como momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países”.

A história conta que no Brasil as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século 20, que buscavam melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas, nas décadas de 1920 e 30, que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos 1970 emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação de Conselhos Estaduais e, em 1985, com o aparecimento da primeira Delegacia Especializada da Mulher.

TUDO ESTÁ A NOSSA VOLTA

Muitas coisas que estão à nossa vista, são mais preciosas do que pensamos, mas nem percebemos. Os atropelos e a pressa que nos levam à superficialidade, cegam-nos diante da profundidade dos fatos, das palavras e das atitudes com os quais convivemos… mas ignoramos. Uma das melhores coisas da vida é o convite para olharmos ao redor e perceber como palavras, fatos e atitudes poderiam nos ajudar, isso se fôssemos capazes de perceber os seus valores que fogem do nosso olhar apressado. Dou para vocês uma relação de coisas que estão a nossa volta.

O trabalho mais satisfatório: ajudar aos outros; A espécie mais ameaçada: os líderes dedicados; Nosso maior recurso natural: os jovens; A melhor dose de vitamina: o incentivo; O maior problema a ser superado: o medo; O sonífero mais eficiente: a paz de espírito; A doença mais incapacitante: as desculpas; A força mais poderosa: o amor; O computador mais incrível: a mente; A pior coisa a se perder: a esperança; A ferramenta mais poderosa em uma relação: a palavra; As palavras mais vigorosas: “eu posso”; A comunicação mais eficiente: a reza; O nosso maior recurso: a fé; O sentimento mais pobre: a pena de si mesmo; Nosso bem mais importante: a autoestima; o estado de espírito mais contagiante: o entusiasmo; o acessório mais belo: um sorriso.

PREOCUPA

Os resultados de uma pesquisa e divulgados recentemente, mostram que quase a metade dos professores do Ensino Médio, em todo o país, dá aulas de disciplinas que não são exatamente para as quais têm formação. Problema verificado tanto na rede pública de ensino como também nas escolas privadas. Outro dado é que a falta de interesse dos jovens estudantes do Ensino Médio em se tornarem docentes, por conta da falta de reconhecimento da carreira, além da baixa remuneração que o mercado oferece, é uma das razões para a falta de profissionais capacitados.

A pesquisa aponta também casos de jovens que não têm a oportunidade de se dedicar aos estudos, por diversas causas, mas que tardiamente acabam optando por uma graduação na área da educação, por acreditar que este seja um caminho mais fácil para uma colocação no mercado de trabalho.

FRASES

“Não se nasce mulher, a gente se torna mulher. A humanidade é masculina, o homem é o centro, é o absoluto”. (Simone de Beauvoir, escritora)

“As curvas só são perigosas em dois lugares: nas mulheres e em cima de uma moto. São elas que fazem da aventura um desafio gostoso”. (Rolim Amaro, empresário)

“Tentar entender a cabeça das mulheres é como ler um texto chinês mal traduzido para o alemão e faltando várias páginas”. (Miguel Paiva, cartunista)

DENÚNCIA

Policiais perseguem, pelas ruas, um cidadão que corria, fugindo. Mais tarde, já na delegacia, soube-se da ocorrência. Bizarra.

Cidadão 1 pergunta: Qual é a décima letra do alfabeto?

Cidadão 2 responde: H.

Cidadão 1: Qual o homem que se apaixonou por Julieta?

Cidadão 2: Romeu.

Cidadão 1: O que você sacou no caixa eletrônico?

Cidadão 2: Dinheiro.

Cidadão 1: Agora faça uma frase com as respostas.

Cidadão 2: H Romeu Dinheiro.

O cidadão 1 agarrou a grana saiu correndo. Frente ao delegado estava tentando justificar dizendo que estava atendendo a um pedido.

PACIÊNCIA

Na rua Dr. Luiz Rossetti, agora com tráfego intenso em espaço que permite estacionamento num dos lados, constatei que o pedestre, que desce para a Fonte da Paciência, pelo lado esquerdo, não tem uma calçada que inspire confiança. Tem que andar pela via dos carros em perigosos fininhos.

OS NÚMEROS

Uma constatação levou-me a meditar com números. Digamos, uma divagação matemática. Semana passada entrei num elevador onde havia um aviso escrito: número máximo de pessoas, 12; peso máximo 975 quilos. Vamos, então, calcular. Se 12 pessoas ingressarem no elevador, cada uma terá que possuir o peso de 81quilos e 250 gramas. Mas como as pessoas não têm peso igual, o funcionamento do elevador vai depender de sua capacidade e da variante entre gordos e magros. Se entrarem no elevador 10 pessoas com 100 quilos cada uma, não vai funcionar, pois o total seria de 1 tonelada.

VAMOS RIR

Casal, com quase 50 anos de feliz e forte matrimônio, caminha pela beira da praia. De repente, um velho e brincalhão amigo do marido aparece e solta um grito de satisfação:

- Olá, Janjão, como vai?

- Vou bem. Quero te apresentar minha esposa.

- Peraí! Não foi essa que tu me apresentou no mês passado lá na cidade…

Brincadeirinha, hei!….