A partir de quinta, aumenta a passagem Viamão-Poa

Ir até Porto Alegre de ônibus vai ficar mais caro a partir de quinta-feira, dia 1º de junho. O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou o reajuste na tarifa dos ônibus da Região Metropolitana de Porto Alegre, com revisão tarifária estipulada em 6,24%. Segundo o presidente da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional do Rio Grande do Sul (Metroplan), Pedro Bisch Neto, “A composição do reajuste foi inflacionária”.

Em toda a região o número de viagens caiu de 450 mil para 420 mil desde 2016: “O desemprego está causando queda no número de passageiros”, diz Bisch Neto.

Em Viamão ainda não foram divulgados oficialmentes os novos valores, mas aplicando o percentual do reajuste devem ficar os seguintes: