A puma e a manca

Corria o ano do Nosso Senhor de 1985, eu vivia na paradisíaca Pelotas, tinha 18 anos e um fusca. Melhor que isso só o acordo dos irmãos Joesley e Wesley Batista com o Ministério Público. Morávamos em cinco cafajestes em um apartamento no melhor bairro da cidade. Quase todo mundo era “filhinho de papai”, mas estudávamos em universidade federal. Zero de custo para os coroas. Tudo graças aos nossos miolos e à Dom Pedro II, que fundou a Faculdade de Agronomia em 1883. Não, não foi o Lula.

Um dos companheiros tinha uma Puma. O carro, não o bicho. Era um “cosa” do outro mundo, talvez a única da cidade. Tinha que usar uma raquete para afastar as mulheres. Jeco, o meu amigo dono da Puma, veio para apoiar sua então namorada no vestibular. Ela não passou, ele passou. Todos os finais de semana Jeco viajava para Guaíba, sua cidade, para namorar a sua então não muito inteligente namorada. Não dava para ir de carro sempre, era caro. Ainda é caro. Ia de ônibus e deixava a Puma para quem? Para o degas aqui!

Certa vez abasteci a Puma (o tanque é que nem do Fusca, tem que abrir o capô da frente). Só que o frentista não fechou bem o tanque e a gasolina começou a vazar. Peguei o carro e fui dar umas voltas na praça (como eu ficava bonito de Puma!). Passei por umas gurias e fui dar aquela buzinadinha básica, bem chinelo, e buummm! O carro explodiu! A buzinada deu uma faísca que em contato com o combustível vazado deu no que deu! O estrago foi pouco, grande foi o cagaço. Quem viu conta que a minha descida do carro foi de invejar Usain Bolt e The Flash.

Passado o susto arranjei uma namoradinha. Ela se chamava Rosinha. E ela era como aquela do ditado: “é difícil esperar a pessoa certa, quando a errada faz aquele monte da coisa gostosa com a gente”. No outro final de semana ela apareceu lá em casa com o dedo do pé operado, unha encravada, eu acho. E mancava. Aquilo doía, dizia ela. Saímos de casa caminhando para almoçarmos ali bem perto, cabelinho molhado e coisa e tal. Quando viramos a esquina, de mãos dadas e ela mancando, demos de cara com toda minha turma de faculdade. Corajosamente soltei a mão dela rapidinho. Tarde demais. Ele já não mancava mais. Praticamente se arrastava pelo chão. Alguns rolavam no chão gargalhando.

Na segunda-feira, na aula, bulling era apelido para o que fizeram comigo. Zoação nível máximo. Eu era o namorado da manca. E de Puma. Se fosse de carroça ia arranjar uma mula, diziam. Escrevo tudo isso para dizer como as pessoas se precipitam em suas análises iniciais. A internet precisa de uma meia-hora de equidistância para julgamentos. Foram os casos do Inter no STJD e as mortes dos delegados da PF em Floripa esta semana. O que se falou de bobagem foi incrível. Os afoitos só pagam mico. Os namorados de supostas mancas também.