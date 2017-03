(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>

ABERTURA DA MENTE ====

O nosso pensamento tem uma dinâmica tão gigantesca que nós mesmos não conseguimos definir seus limites. Tão pouco a proporção que esses podem assumir dentro de nosso mundo conhecido. Assim fica sempre muito evidente que não somos apenas seres com uma instância biológica de existência. Após ter escrito um artigo, no qual retratava a possibilidade de um voo maior para entendermos a existência, recebi de um fraterno amigo, que é um agnóstico, o seguinte comentário:

Sobre um voo maior: Não quero iniciar um debate, por ora, sobre o assunto; mas de acordo com o pensamento lógico/racional e científico o que não pode ser provado e, pela experimentação, repetido, não pode ser aceito como verdadeiro/existente. Mas, também, o que não pode ser provado como inexistente, pode ser que exista! É aqui que se distingue a fé (que não precisa ser provada) do que realmente é concreto! Caso exista algo depois da morte (depois de findar o que nos é realmente concreto: nossa vida) penso que não seja uma continuidade, pois nossa consciência, que é o que nos mantém ligados ao que é real e concreto, finda com a morte dos nossos neurônios, cuja atividade determina o que realmente somos. Portanto, se existir algo depois da nossa morte, será um algo novo, nova consciência, totalmente diferente e, por ora, intangível.

Ao que respondi: Não existem debates sobre assuntos deste tipo, pois o pragmatismo e a lógica são parceiros da razão. Apenas alguns, como eu, acreditam que a consciência não é um mero fenômeno biológico mas, sim, algo maior que transcende aos limites do mundo lógico, prático e racional, se estendendo para mais além dessas fronteiras que nos são definidas. Nada comprovado e nem negado, apenas fruto de percepções e ou delírios irracionais.

A resposta do amigo foi: Bonito, mas é uma questão básica de fé (demais ou de menos!).

Acrescentei: Os meus pensamentos e os teus nunca são conclusivos. Temos nossas convicções, pensamos de forma diversa, não impomos, tão pouco somos doutrinários. Como disse meu irmão, em um profundo momento de inspiração, quando o questionei do seu agnosticismo: Como que tu com as crenças que tinhas deixastes de lado? Ao que ele me respondeu: Não questiono nem afirmo, apenas levo a vida fazendo o que está na cara, pautando meus atos por comportamento ético, moral e tentando fazer o bem.

Gostei muito destas afirmativas dele e, mesmo mantendo minha fé na continuidade, reconheço que ele está certo em como conduzir a vida.