Abertura do JIMV conta com a participação do jogador de futsal Choco

A abertura dos Jogos Interescolares do Município de Viamão (JIMV) 2017, que está na 20ª edição, aconteceu nesta terça-feira (19/04) pela manhã, no ginásio do Centro Municipal de Cultura e Esporte Dr. Carlos Pinto Mennet e contou com a participação de 34 escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino. A cerimônia contou com a presença do campeão mundial de futsal em 1996, o jogador de futsal Carlos Roberto Castro da Silva, o Choco.

O coordenador do vigésimo Jogos Interescolares do Município de Viamão, Ricardo Medeiros, destaca que o tema desta edição é a Paz. “A paz na escola, a paz na rua, a paz no esporte. O objetivo do JIMV é transformar através do esporte, com a inserção social, o respeito às regras e aos colegas, sem esquecer o estudo.” Para o convidado especial, o campeão mundial de futsal, jogador Choco, a prática esportiva pode proporcionar a integração, a responsabilidade, o respeito, o trabalho em equipe, novas amizades e lugares. “Conheci o mundo através do esporte e levei o nome de Viamão para onde fui. Sou muito agradecido pelas oportunidades que tive e tenho um carinho especial pela Sogisi, onde comecei a jogar futsal”, ressalta Choco.

O secretário de Educação, Carlos Bennech, acredita que o esporte traz vários ensinamentos, como o respeito, a parceria, o coleguismo, a amizade e a paz. “Através do esporte formamos grandes cidadãos. Cada um busca o seu melhor, tanto nas quadras, como na sala de aula.” O prefeito, André Pacheco, expressa que o esporte forma conceitos que perduram por toda a vida. “O esporte traz motivação e, através do JIMV, conseguimos melhorar os índices escolares”, finaliza.

A primeira rodada desta 20ª edição foi de futsal mirim masculino, do 4º distrito, e a primeira partida aconteceu entre os times das escolas municipais São Jorge e Luciana de Abreu. Os jogos do JIMV acontecem durante todo ano, nas modalidades de atletismo, basquete, futsal, futebol de campo, handebol, tênis de mesa, rústica, judô, vôlei e xadrez.