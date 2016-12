Após a preparação da base e da infraestrutura dos locais, a Prefeitura começa a instalar os equipamentos das ‘Academias ao Ar Livre’ em Viamão. A entrega das três primeiras “academias ao ar livre” do município acontece na sexta-feira, dia 23 de dezembro. As unidades estão localizadas em Itapuã (próximo à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes), onde a entrega será às 9 horas; no bairro Tarumã (em frente ao Ginásio Municipal) com entrega às19 horas; e na Praça da Vila Florença, 4º distrito, com entrega às 18 horas. O investimento total é de R$ 110 mil e o recurso é do Governo Federal, viabilizado via emenda parlamentar, com contrapartida da Prefeitura de Viamão. Os equipamentos poderão ser utilizados pelos munícipes, beneficiando especialmente pessoas da terceira idade.