Ação conjunta busca alternativas para inclusão no mercado de trabalho

O vice-prefeito, Valdir Elias Russinho, se reuniu na tarde de segunda-feira, dia 2 de outubro, com a secretária de Cidadania e Assistência Social, Maria Rita Cardozo, e com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, Maurício Carravetta. A pauta do encontro foi buscar alternativas em conjunto para colocação de pessoas com deficiência, recebedoras ou não do Benefício de Prestação Continuada (BPC), no mundo do trabalho. A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social montará um projeto para ser apresentado num próximo encontro, ainda a ser agendado, para criar alternativa de inclusão no mundo do trabalho.

De acordo com a coordenadora do Acessuas, Romilda Monteiro e Silva, é através do Acessuas que são feitos os encaminhamentos de deficientes físicos e mentais para as empresas de Viamão. “Atualmente temos seis empresas que acolhem esses trabalhadores – Lojas Colombo, supermercados Pedralli, Guarapari, Bianchi, Lisboa e Empresa de Transporte Coletivo Viamão. Nós auxiliamos na confecção e montagem de currículos, proporcionamos encaminhamentos para cursos e palestramos como se comportar em uma entrevista”, esclarece Romilda.