Ação de fiscalização integrada é realizada junto ao Lago Tarumã

Uma grande ação integrada da Prefeitura e Brigada Militar teve o intuito de coibir irregularidades no local, bem como proteger espécies que habitam o ecossistema do Lago. Durante o domingo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), o Conselho Tutelar (CT) Sede, a Empresa Pública de Trânsito de Viamão (EPTV) e a Brigada Militar realizaram abordagem junto aos frequentadores do Lago Tarumã.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Gilberto Fraga, a ação teve por princípio a orientação e a conscientização ambiental, já que o local é composto por mata nativa e área de preservação ambiental. “Fizemos uma ação orientativa junto aos frequentadores da área, no sentido de conscientizar a não perturbarem com som alto as espécies que habitam o local, transitarem em baixa velocidade, pescarem só com caniço, não banharem-se nas águas e carregar consigo todo lixo ou resíduo produzido”, explica Fraga. A primavera é a época em que as espécies se reproduzem e nidificam seus ninhos. “Habitam o Lago Tarumã os maçaricos, biguás, ratão do banhado, quero-quero, marrecos, tartarugas, entre outras espécies”, finaliza o secretário de Meio Ambiente.

Durante a ação, os ambulantes também foram notificados para regularizarem sua permissão de comercialização no local. Os agentes de fiscalização da EPTV realizaram duas blitzes, que resultou em multa e sete apreensões de veículos e uma apreensão de moto.

O Lago Tarumã formou-se do aterramento dos banhados da região do bairro Tarumã na década de 1930. Possui 1.500 de circunferência, é cercado por mata nativa, possui rica fauna e uma nascente natural.

Retirada de árvores exóticas

A Prefeitura de Viamão, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está fazendo um trabalho de retirada de árvores exóticas por não fazer parte do ecossistema natural. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Gilberto Fraga, o local está recebendo aterramento para ser feito o plantio de espécies nativas, como o Ipê. “Junto à rua João Vialle Dias será feita uma revitalização, com alargamento da via, recuos e bancos”, informa Fraga.