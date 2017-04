Acessuas capacita e encaminha pessoas com deficiência, baixa renda e risco social ao mundo do trabalho

A Prefeitura de Viamão, através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social (SMCAS) – por meio do Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas/Trabalho – vem realizando a busca por oportunidades, direitos e cidadania para as pessoas com deficiência e usuários da política de assistência social (Cadastro Único), visando a qualificação profissional e o ingresso no mercado formal de trabalho.

Atualmente, em Viamão, são 22 PCDs inseridos no mercado formal de trabalho, encaminhados através do Programa Acessuas. Além disso, nove jovens com deficiência foram encaminhados ao mercado de trabalho, por meio do Programa Jovem Aprendiz específico para PCDs.

Conforme a secretária da SMCAS, Maria Rita Cardozo, o Acessuas tem a finalidade de acolher esse público e ouvir suas demandas. “É necessário ouvir e colocar-se no lugar do outro. Queremos saber onde essas pessoas estão, qual a escolaridade delas, se há necessidade de capacitação, para que possam ser inseridas no mercado de trabalho”, explica Maria Rita. Ela ressalta ainda que outro dos objetivos do Acessuas é sensibilizar as empresas do município quanto a importância de disponibilizar cotas/vagas para este público.

INFORMAÇÕES - A sede do Programa Acessuas/Trabalho atende no prédio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, na Rua Dois de Novembro, 49, Centro. O telefone é (51) 3485.6446.