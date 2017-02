(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>

AÇÕES SIMPLES ===

Esta semana li um artigo sobre temas os quais me fizeram aprofundar a reflexão, deixando de lado o pensamento mais primário, o ato sem medir consequências e o desejo de simplesmente ter. A reflexão sobre a situação da saúde de pessoas que não têm acesso a atendimento, seres que se arrastam com grande carga de ansiedade, de um lugar a outro, em busca de alguma resposta para sua dor ou a moléstia de uma pessoa próxima e que esbarram em um sistema inoperante, que em nada pode traduzir eficiência.

Não vou falar aqui como médico, que viveu na ponta do atendimento deste sistema precário e que sempre deixou a desejar, tendo locais piores e melhores. Vou falar como quem vê o lado do personagem que deveria ser o ator principal desta peça e que é tratado como um figurante sem o menor valor. Saibam todos que bastavam pequenas modificações no perfil de quem acolhe alguém, que chega cheio de apreensões e temendo o pior para modificarmos de forma radical as consequências do que vem após.

Poderíamos deixar como está o cenário desolador de alguém que grita por socorro, pede ajuda e recebe respostas frias e evasivas? Não, o nosso dever é pensar em ajudar. Mas como?

Quero lembrar a todos que ajudar é um gesto simples e, citando uma frase que não é minha, lembro: “Quando as coisas estavam muito ruins eu não me desesperei, porque sabia que elas iam passar; assim também quando as coisas estavam muito bem eu não fiquei feliz demais, pois também sabia que elas iam passar”.

Pensem em quantas oportunidades você realmente se importou com algo de ruim que acontecia com alguém e ofereceu um gesto simples de apoio e solidariedade?