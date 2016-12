(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>

ADEUS ANO VELHO!…

Já está na hora de preparar as bagagens. Daqui a algumas horas chegará o trem na última estação. Selecionamos o que queremos carregar e, sabemos, outras coisas nos seguirão, mesmo que a contragosto. Elas estão impregnadas em nossa pele e qualquer que seja o caminho que vamos seguir, nos acompanharão. Mas é bom que seja assim. Essas coisas, de carona, frequentemente são doloridas mas servem como sinais de atenção para os passos que vamos dar adiante. Disse um filósofo que são benditas dores que nos tornam pessoas reais e humanas, sensíveis e verdadeiras.

Pois, vamos colocar na mala, de forma voluntária, nossos mais doces momentos e nossos amigos queridos: os antigos, os novos, os que estão chegando e a lembrança dos que já partiram. Teremos, ainda, na mala nossa roupas mais bonitas e aquelas que contam histórias. Vocês sabem, não é? Roupas contam histórias, sim! Da mesma forma que os perfumes e as músicas.

Ah! No coração traremos os lugares em que pisamos e, se ali não deixamos nossas marcas, mesmo assim vamos carregar no coração as marcas que eles nos deixaram. Nosso coração: vivido, quebrado e recolado. Mas ainda inteiro, palpitante e cheio de amor.

Por favor, nada de lágrimas! Elas devem ficar escondidas a espera de grandes ocasiões, que chegarão em momentos oportunos, desejados ou não. E isso nos trará a calma dos grandes rios quando precisarmos recuperar forças para continuar o nosso caminho.

Bom, fecharemos a mala com alegria e com ação de graças, pois temos a certeza que tudo o que se foi e tudo o que vem por aí será para o nosso crescimento. Para que possamos encontrar em cada coisa e ponto positivo que vai nos mostrar que vale a pena ainda seguir. E que, acima de todas as coisas, seja a fé e a coragem as nossas maiores companheiras de viagem. Com certeza, nunca nos sentiremos sós!…

Que tenham todos um FELIZ ANO NOVO!

Perdas

Em pleno momento natalino e nas portas de um novo ano, deixaram a existência terrestre a dona Suzana Jaeger, longeva assinante e leitora do CR e matriarca de tradicional família viamonense, e o advogado Genito Ávila da Silva figura de intensa vida na sociedade local. O dr. Genito foi, por muitos anos, colunista do CR quando escrevia crônicas semanais apreciadíssimas. Da sua coluna escrita e que está na edição de 23 de dezembro de 2004, capto parte do parágrafo final numa homenagem póstuma: “…o que faz mal às pessoas não é o trabalho duro, nem a pobreza, tampouco a riqueza. O que realmente é pernicioso à saúde física e mental são as carências e os excessos, até de dinheiro. Salvo melhor juízo”.

Manifesto

Pois é! Viamão encerra o ano sendo notícia bombástica no noticiário de rádio e TV. Os leitores desta coluna se manifestam. O Luiz Cesar de Lima Castro manda dizer: “Pô, no apagar das luzes de uma legislatura um vereador apresenta projeto aumentando salário do prefeito e a Câmara aprova. Neste momento de crise econômica e financeira do País e do Estado é um abuso. Espero que Bonatto e André não aceitem”.

Em vista do que, deixo três citações para a reflexão: “Os espelhos são de uma franqueza brutal. Na era das relações públicas, é inadmissível que a sua imagem trate você com tanta crueza” (Luiz Fernando Veríssimo); “A maldade é sempre maldade. Mas a loucura nem sempre é loucura. Depende do caráter daqueles que a praticam” (Jane Austen); “Nem sempre desejamos o que queremos. Nem queremos o que desejamos. É por isso, precisamente, que somos humanos” (Alberto Goldin).

Verão é bom… sem dengue

Há quem trata da chegada do verão como um momento de magia. Não lembra, porém, que esse também é um período de preocupação, principalmente em relação às doenças e epidemias que se propagam. Aqui no nosso território sulino, de janeiro a maio as temperaturas permanecem elevadas na média e, com a incidência de chuvas, os ambientes perfeito para a proliferação de mosquitos, pelo que merece muito cuidado. Entre todos os mosquitos está o já propalado e conhecido Aedes aegypti, transmissor de algumas doenças como a dengue.

Nas últimas décadas a proliferação da dengue é assunto cotidiano e, mais recentemente, a Zika e a Chikungunya. Isso tem preocupado as autoridades de saúde pública de tal forma que as pesquisas relacionadas ao modo de vida do mosquito transmissor têm aumentado vertiginosamente. Muitas perguntas ficam no ar a espera de respostas e até o momento os indicadores mostram que as causas da proliferação estão relacionadas à degradação ambiental. Técnicos no assunto garantem que a redução da cobertura vegetal e o descarte inadequado de resíduos nas cidades são fatores que têm grande contribuição para que os mosquitos migrem das florestas para as cidades e encontrem condições favoráveis para a proliferação. Também o acúmulo de água em resíduos descartados incorretamente e a presença reduzida de predadores naturais do mosquito são algumas hipóteses para o aumento preocupante na incidência das doenças.

Embora as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti sejam um assunto de amplo o número de casos da doença aumenta a cada ano. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2016 foram registrados mais de um milhão em todo o país, com 563 óbitos. Com base nestes números, precisamos diuturnamente combater este mosquito cuidando do ambiente onde vivemos. Criar medidas para evitar o contágio passa a ser uma ação compartilhada entre poder público e a sociedade, com uma visão holística de mundo e ações locais que contribuirão para um futuro melhor e, quem sabe, sem dengue.