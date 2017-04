Agora é lei: Atendimento de Farmácia 24 horas em Viamão

Desde março, farmácias do Centro e Santa Isabel fazem plantão através de rodízio

No mês de março, iniciou a obrigatoriedade do regime de atendimento de Farmácia 24 horas no município de Viamão, através de um sistema de rodízio. O serviço vinha sendo reivindicado pela comunidade viamonense e está em concordância com a Lei Municipal nº 3.764 de 2010, regulamentada pelo Decreto Executivo nº 012 de 2015 – além de atender um Inquérito Civil da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Viamão, que exigia o cumprimento da Lei, por parte das farmácias e drogarias no Município de Viamão.

A Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo (SMDEICT), em notificação prévia e reunião com os proprietários de farmácia e drogarias, vem estabelecendo a escala de plantão 24 horas para as farmácias e drogarias locais. Conforme a escala, fica determinada a abertura de uma farmácia ou drogaria na região do Centro e outra na região da Santa Isabel. Sendo obrigatório a abertura dos estabelecimentos pelo período de 24 horas – compreendidos entre 12h horas do dia anterior e 12h horas do dia seguinte.

A tabela completa da escala de plantão 24 horas é divulgada mensalmente no site da Prefeitura de Viamão (www.viamao.rs.gov.br) no link “FARMÁCIA 24H”. Caso seja constatado por parte da fiscalização, que houve descumprimento da escala por parte de algum estabelecimento farmacêutico, será aplicada multa na primeira autuação de R$ 1,5 mil (um mil e quinhentos reais), e o dobro na reincidência.

Plantões de 7 a 11 de abril

07 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA

CENTRO – Drogaria Ignes Ltda. Rua Julieta Pinto Cezar, 307

SANTA ISABEL – Farmácia Qualita Farma Ltda

Av. Senador Salgado Filho, 4481

08 DE ABRIL – SÁBADO

CENTRO – Drogaria Mais Econômica Ltda

Av. Cel. Marcos de Andrade, 98

SANTA ISABEL – Com. De Med. Brair (São João)

Av. Liberdade, 1642

09 DE ABRIL – DOMINGO

CENTRO – Drogaria Mariana J. P. Ltda

Av. Senador Salgado Filho, 6209

SANTA ISABEL – Com. De Med. RSFarma Ltda

Av. Placido Motin, 1107

10 DE ABRIL – SEGUNDA-FEIRA

CENTRO – Com. De Med. Brair (São João)

Av. Américo Vespúcio Cabral, 667

SANTA ISABEL – Drogaria Aprifarma Ltda

Av. Liberdade, 2236

11 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA

CENTRO – Drogaria Sempre Bem

Av. Cel. Marcos de Andrade, 171

SANTA ISABEL – Drogaria Ivone Ltda ME

Av. Placido Motin, 2287