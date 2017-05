Agora é mata-mata! Definidas as quartas de final da Copa Paulo Brito

Neste sábado, 20 de maio, a última rodada da Copa Paulo Brito aconteceu no Ginásio Pedralli na parada 39. As cinco últimas partidas foram marcadas pelo grande número de gols, o que vem sendo uma marca até aqui na competição. Foram marcados 51 gols nas cinco partidas deste sábado, com uma média de 10,2 gols por jogo. Confira os resultados da rodada decisiva:

Ajax Master 9 x 3 Mônaco Futsal

Ajax Futsal 5 x 6 América Futsal

Goleadores Primaz 3 x 2 Vidraçaria Lima

União da Vila 5 x 8 El Trem

Bebeu deu Nisso 6 x 4 Boca Jr. MDC

Os resultados definiram os confrontos das quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, as equipes que ficaram nas primeiras duas colocações de cada grupo jogam pelo empate na prorrogação.

No Grupo 1, classificaram-se: 1º – Fúria, 2º Inova, 3º Malta, 4º – El Trem. No Grupo 2: 1º – Boca, 2º – Bebeu deu Nisso; 3º – Atlético Cobreloa, 4º – Ajax Master.