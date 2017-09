Águas Claras se prepara para a 1ª Rústica Aniversário de Viamão

No próximo domingo, dia 10 de setembro, a Associação de Corredores de Rua de Águas Claras (Acrac) promove, com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), a 1ª Rústica Aniversário de Viamão. A competição será realizada no Sítio Três Meninas, parada 90, na rua Lagoa Branca. Receberão troféus, do 1º ao 3º lugar, as categorias Masculino e Feminino, e quem chegar em 1º lugar na categoria Juvenil, bem como a Melhor e a Maior Equipe. Do 2º ao 5º lugares, na categoria Juvenil e Melhor Equipe, receberão medalhas, bem como o Atleta Mais Idoso nas categorias Masculino e Feminino.

As inscrições podem ser efetuadas pelo email tatzonasul@hotmail.com ou no dia da prova, antes de iniciar as competições. O percurso para a categoria Juvenil é de 2,5Km, com saída às 9 horas, e de 8,2Km para as categorias Masculino e Feminino, com largada às 10 horas. O valor da inscrição é R$ 25,00 e a organização solicita que os atletas estejam no local às 8 horas. A prova será realizada com qualquer tempo.