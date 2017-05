Alunas da oficina de ballet homenageiam as mamães

Na manhã deste último domingo, dia 07, alunas da oficina de Ballet fizeram uma homenagem especial para o dia das mães. As apresentações foram realizadas no Ginásio de Cultura e Esporte. Na ocasião, foram apresentadas quatro coreografias. Além da dança, as mamães foram agraciadas com apresentação de música ao vivo com o cantor Igor de Oz.

As pequenas se sentiram à vontade e capricharam na coreografia. As oficinas de ballet são ministradas pela bailarina Cláudia Costa. Vale lembrar que as aulas são oferecidas de forma gratuita pela Prefeitura de Viamão, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e são realizadas todas as quintas e sextas-feiras, com dois horários. A primeira turma acontece às 10h, e a segunda turma, às 16h. Mais informações pelo telefone (51) 3446-3397.