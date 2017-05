Alvará em cinco dias é a meta para pequenas empresas

A Prefeitura de Viamão assinou na segunda-feira, dia 22, o convênio de Cooperação Técnica com o Sebrae-RS para a implantação do RedeSimples. O diretor técnico do Sebrae-RS, Ayrton Pinto Ramos e equipe técnica foram recebidos pelo prefeito André Pacheco, para conclusão e assinatura do termo. Viamão agora integra a RedeSimples, uma rede que interliga as autarquias federais, estaduais e municipais com o intuito de facilitar a emissão de alvarás a empresas de médio e baixo risco.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo de Viamão, Maurício Carravetta, hoje o pedido de abertura de empresa pode levar cerca de 20 dias. “Queremos agilizar o processo e legalizar nosso empreendedor, diminuindo o tempo de emissão de alvará para até cinco dias úteis. Muitas vezes o empreendedor abre a empresa na Junta Comercial, mas não procura a Prefeitura para fazer a emissão do Alvará. Agora os dados serão interligados”, destaca.

Para o diretor técnico do Sebrae, Ayrton Pinto Ramos, é muito importante que as empresas sejam acompanhadas nos primeiros dois anos. “O acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento e do Sebrae é muito importante para que a empresa se desenvolva e se estabeleça no mercado”, explica Ramos. O prefeito, André Pacheco, fala que o governo está pensando o município a longo prazo. “Estamos fazendo a reforma administrativa para atender melhor ao público em geral e ao empresário. Essa parceria com o Sebrae vem, neste momento, reforçar isso. Temos áreas, Distritos Industriais e, agora, suporte. Que venham mais empresários”, encerra Pacheco.

Menos burocracia