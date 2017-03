(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>

AMPLIANDO A ABERTURA DA MENTE

O protagonismo de nossos atos é coisa nossa. Por isso temos os valores, marca de cada um de nós, expressados em nossos pensamentos e ações. Assim sendo, as escolhas decorrentes do pensamento são sempre formadas por nossa vontade, oportunidade e crença. Quando se acredita ou se deixa de acreditar, não estamos afirmando nem negando a existência, estamos apenas expressando o nosso ponto de vista. O universo conhecido é ínfimo perto da imensidão de todo do universo a ser explorado. Assim também são nossas capacidades e possibilidades de crescimento. A minha visão é de que, por assim ser, não creio na finitude relacionada à extinção de fenômenos biológicos. Quando tratamos de seres com a imensa capacidade que guardam dentro de si mesmos, tendo explorado apenas uma parcela, é como se eu tivesse de admitir a finitude do universo ao crer que, extinta a vida biológica, teríamos o fim do ser.

O momento de vida deve ser pautado pela melhoria, dentro do que nos é permitido conhecer e feito numa expectativa que criamos A divindade foi criada pelos seres humanos. Segundo alguns, pela necessidade de não nos sentirmos tão limitados como somos. Os nossos valores materiais se desenvolvem pela necessidade de termos cada vez mais, de querermos possuir e usufruir de certas coisas. Porém não podemos nos definir como sendo somente isso, simples seres que estão frequentando esta dimensão e que ao findarem este período estarão extintos.

O pensamento lógico e a razão devem ser exercidos em sua plenitude e fica um tanto ilógico, ou fora de uma perspectiva racional, imaginar que todo o universo que se encerra na existência de um ser humano, fique extinto a partir de uma morte biológica.

O que existe ainda é um mistério que a fé, em muitos, explica e define. É bem clara a visão de que temos este inconteste mundo de nossos pensamentos. Temos a consciência que dentro do pensamento de alguns, reside neurônios, e finda aqui. Creio que é muito maior o que temos adiante, para entender dentro da percepção da proporção e do tamanho do universo.