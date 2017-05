André estreia nos palcos estaduais – #Backstage

O Encontro Estadual do PSDB realizado no último sábado em Porto Alegre, marcou também a estreia do prefeito André Pacheco como liderança da sigla no Estado. Ao lado da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e com um salão completamente lotado, André falou sobre os primeiros seis meses de governo e as perspectivas de futuro.

O ex-prefeito Valdir Bonatto tem participado das principais decisões da Executiva Estadual e deixou seu recado aos que pretendem se candidatar: “O povo cansou de enrolação. Quer obras e resultados”.

O vereador Jessé Sangalli também usou o espaço dedicado às manifestações. Bruna Garcia, candidata na última eleição, agora faz parte da Juventude Tucana do RS.

Viamão é uma das maiores cidades que o PSDB governa, conseguiu a reeleição do projeto por ampla maioria e, assim, abre espaço para suas lideranças locais alçarem voos mais altos.

DNA viamonense

Tem lugares da cidade que são especiais para quem nasceu, cresceu e se orgulha de ser viamonense. Para este colunista, o estádio Edgard Leitão Teixeira é um destes lugares.

Não joguei pelo Tamoio, mas foi neste campo que a Associação Atlética Independente treinava e jogava e que, alguns anos após, eu viria a disputar clássicos contra o Tamoio usando a camiseta do Metropol.

Estive na posse do presidente Dudu Godoy e pude sentir que o Tamoio respira novos ares, que podem ser a retomada dos bons tempos, engajando a comunidade em torno de um clube de futebol. O Tamoio tem o DNA viamonense.

Viamão em BH

Descobri essa por acaso. Existe uma rua Viamão na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. O Pano Terra, que viaja pelo Brasil todo, já está desafiado a tirar uma foto na rua Viamão, em BH!

Sem presídio, por enquanto

Notícias vindas do Ministério da Justiça dão conta que Eldorado do Sul teria sido a cidade escolhida para sediar o presídio federal de segurança máxima destinado ao Rio Grande do Sul.

Com isso, restaria a Viamão a possibilidade de receber uma penitenciária estadual. A bola da vez ainda é Itapuã, lá perto do Hospital Colônia. Mas, como o Governo do Estado não possui recursos nem para pagar salários, o investimento dependeria de parceria público-privada para construção.