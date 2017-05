Anfiteatro da FACESI é inaugurado com show do Guri de Uruguaiana

Espaço para 480 lugares fica no complexo do Cesi Viamópolis, na parada 42, e conta com equipamentos de última geração

A Rede Cesi de Ensino inaugurou oficialmente na noite desta quarta-feira, dia 10, o Anfiteatro da Faculdade do Centro Educacional Santa Isabel (FACESI). A comemoração contou com o show do Guri de Uruguaiana, para uma plateia formada de professores e funcionários das unidades de ensino da rede, bem como seus familiares e convidados. Por mais de uma hora, o ator Jair Kobe divertiu mais de 400 pessoas interpretando o Canto Alegretense em diversas versões, bem como interagindo com o público, contando com seu impagável ajudante Licurgo.

Na abertura do evento, o diretor da Rede Cesi, professor Valdir Bonatto falou sobre o novo espaço: “Além dos eventos internos de todas nossas unidades como as formaturas, cursos, seminários, o Anfiteatro deverá inserir Viamão no circuito de espetáculos da região metropolitana.” Sobre a Faculdade, Bonatto informou que ainda em 2017 devem abrir inscrições para processo seletivo de quatro cursos presenciais (Gestão Ambiental, Pedagogia, Educação Física e Biologia), bem como mais de 10 cursos semipresenciais, formato EaD.

Outra novidade da Rede Cesi de Ensino são os Sítios Girassol e Girassol Júnior. Localizados dentro da Fazenda Ambiental do CESI, o espaço conta com piscina, pedalinhos, campo de futebol 7, salão de convivência com refeitório e cozinha, espaço para aulas com projetor, além de um anfiteatro natural.