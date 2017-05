Armando, Nadim e a cara de pau – #Backstage

Backstage – Por Vinicius Santos

Que o vereador Armando Azambuja sabe se comunicar não é novidade. Jornalista formado, o petista utiliza como poucos as redes sociais para dar notícias, mesmo que não sejam de projetos seus. Quando contrariado utiliza da mesma forma para instigar governo ou colegas vereadores. Neste ano, com a chegada de novos vereadores de oposição, ele está especialmente ativo, mas parece ter exagerado na dose de marketing.

Existe uma lei municipal (que alguns dizem ser inconstitucional), de autoria do vereador Nadim Harfouche, que obriga as farmácias de Viamão a manterem um serviço de plantão 24 horas. A Prefeitura entrou em entendimento com o setor e os plantões estão acontecendo. Acontece que Armando resolveu dar um “plus a mais”. Criar uma outra lei obrigando a Prefeitura a dilvulgar os plantões, ao invés de simplesmente uma emenda ao texto original do Nadim. Pura perda de tempo, bobagem.

Inconformado com a derrota colocou as fotinhos dos vereadores que foram contra sua ideia, patrocinou o post e deixou Nadim “P” da vida. Na briga dos veteranos da Câmara, Nadim pegou pesado. “Muito admiro da cara de pau do nobre vereador Armando, agora o mesmo quer criar Leis para divulgar as Leis já existentes no município. A Lei das Farmácias 24 horas é de minha autoria, o vereador Armando não aceitou a sugestão da maioria dos vereadores que recomendaram que o mesmo fizesse uma emenda na Lei existente, no artigo 4.Cabe ao Poder Executivo cumprir as Leis. No site da Prefeitura já fala da exigência do cumprimento desta Lei, conforme exigência do Ministério Público. Ficou combinado no final da sessão de terça feira, que em conjunto, os vereadores farão uma emenda na Lei existente. MESMO ASSIM O VEREADOR ARMANDO AZAMBUJA, NÃO ACEITA A OPINIÃO DE SEUS COLEGAS E TENTA MANCHAR A IMAGEM DESTES. Agora a pouco não consegui responder em sua página no Facebook pois o mesmo se acha o dono da verdade bloqueando os comentários que o contrariam.

ISSO É FALTAR COM A VERDADE!”

Afinal, qual o lado de Evandro?

O jovem vereador Evandro Rodrigues ganhou destaque neste começo de primeiro mandato não só pelas belas camisas, mas por ter se rebelado com o seu próprio partido, tendo inclusive se declarado independente por alguns dias. Não hesitou em aderir a projetos e iniciativas da oposição. Na sequência aceitou ser o novo Secretário da Executiva Municipal do PSDB, deu discurso e tirou foto, feliz da vida. Mas, parece estar novamente indeciso. Na última reunião da Executiva assinou sua renúncia, depois voltou atrás.

Talvez a juventude e o ímpeto do vereador podem estar atrapalhando seus pensamentos. Precisa tomar cuidado para não se perder nas curvas do poder, trocando uma carreira política longa por um meteórico único mandato. Exemplos não lhe faltam. Na última eleição alguns vereadores de primeiro mandato que ficaram saltitando de partido em partido, trocando de lado toda hora, ficaram de fora. Quem quer ficar de bem com todo mundo, pode ficar de mal com o eleitor, que não perdoa incoerência.