As academias ao ar livre

Três novos espaços públicos destinados à prática esportiva foram inaugurados na última sexta-feira, dia 23, em Viamão. A entrega das três academias ao ar livre já está beneficiando as comunidades de Itapuã, Florença e Tarumã, proporcionando a prática de atividades físicas a qualquer hora do dia, de forma gratuita, além de aumento da qualidade de vida para a população viamonense.

Desde a data de inauguração, os equipamentos já estão disponíveis para serem utilizados pelos munícipes, beneficiando inclusive pessoas da terceira idade. Durante as solenidades, o prefeito Valdir Bonatto destacou que as academias permitem a interação social entre os moradores dos bairros e que os espaços públicos acabam sendo utilizados com mais frequência, se tornando ambientes de encontro de vizinhos, familiares e de toda a comunidade.

O prefeito ressaltou ainda que, para segurança na prática da atividade física, profissionais de educação física serão contratados e estarão à disposição dos usuários das academias de Viamão, orientando na utilização dos aparelhos.

A maratona de entrega das Academias iniciou no período da manhã, com a inauguração da academia em Itapuã. Os integrantes do Grupo de Caminhadas da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Itapuã, juntamente com médico da UBS, Edwin Almicar, estiveram presentes na inauguração e prometeram utilizar o novo espaço para suas atividades físicas. A banda da Escola Estadual Rui Barbosa também esteve presente e abrilhantou a cerimonia.

No turno da tarde, o prefeito realizou as entregas das academias na Praça da Florença e no bairro Tarumã (em frente ao Centro Municipal de Cultura e Esporte Dr. Carlos Pinto Mennet). A banda da Escola Municipal Vinte de Setembro participou a cerimônia na Florença. Já no bairro Tarumã foi preparada uma grande festa para receber os novos equipamentos, com a apresentação de oficinas esportivas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), como Karatê Goju Ryude e grupos de ginástica.

As cerimônias reuniram secretários municipais, vereadores e demais autoridades. Moradores dos bairros também compareceram, conhecendo a nova academia e acompanhando as solenidades. O investimento total das três academias é de R$ 110 mil e o recurso é do Governo Federal, viabilizado via emenda parlamentar, com contrapartida da Prefeitura de Viamão.

Melhorias na infraestrutura - Nesses locais, foram instalados piso em bloco intertravado, lixeiras recicláveis e bancos próximos aos aparelhos. Em Itapuã, o local também recebeu um poste com iluminação para a utilização dos aparelhos à noite.

Revitalização de ruas no bairro Tarumã - A revitalização de duas ruas do entorno do Ginásio Municipal, no bairro Tarumã, deve ser finalizada ainda nesta semana. As melhorias irão garantir mais mobilidade e melhor trafegabilidade na região. A obra de capeamento da Padre Hildebrando, entre as ruas Açores e Câncio Gomes, já foi finalizada. Já a pavimentação com concreto intertravado (PAVs) da Rua Câncio Gomes deve ser finalizada ainda nesta semana. A obra contempla a preparação da rua, pavimentação de cerca de 376 metros com PAVs, obra de drenagem pluvial, construção de passeio, além da colocação de meio-fio.