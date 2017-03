(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>>

ATÉ AONDE VAMOS? ===

Os limites impostos pelos sentidos nos impedem de ver mais além do que é percebido por estes. Porém, é com o uso destes sentidos, comandados por uma capacidade intelectual imensa, que o ser humano mudou a fisionomia deste planeta, transformou-o de tal forma que se algum ser humano, que estivesse hibernando desde o século XVIII, acordasse hoje e visse o nosso avanço tecnológico, imaginaria que estivesse em outro planeta ou dimensão.

Esta dimensão ou mundo em que vivemos nos dá uma grande capacidade de transformação. Portanto, é chegada a hora de saber como devemos operar esta grande transformação, fazê-la ser definida por sentimentos mais elevados e permitir que entremos em sintonia com os fatos que podem não ser concretos, porém são muito evidentes para alguns.

O mundo de hoje seria muito estranho para o habitante do século XVIII, assim como o entendimento de um universo sem fim ainda é uma incógnita para todos nós. Os cientistas buscam planetas com características semelhantes as do nosso e nós podemos perceber que existem manifestações bem perceptíveis, ao nosso redor, de outras formas que não são simples de ser entendidas.

Vivemos um mundo de matéria e energia. Da matéria muito se sabe, sobre as manifestações clássicas de energia também, porém há um universo inteiro de manifestações energéticas, que aos poucos percebemos, captamos e que também as irradiamos.

O nosso limite físico é bem ordenado, a nossa capacidade de definir este tipo de limite é clara, porém, há uma infinidade de ocorrências que não compreendemos e que estão presentes junto a nós.

Não existe barreira ou limite, desafie-se.