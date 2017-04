Até o final de abril, Feiras de Doação de Animais somente às quartas

A Coordenação Municipal de Atenção aos Animais (COMAN), da Secretaria de Meio Ambiente, informa que nos próximos sábados – 15, 22 e 29 de abril – não haverá Feira de Doação de Animais. Até o final do mês de abril, a Feira de Doação acontece, normalmente, às quartas-feiras. A partir do mês de maio, as feiras voltam a acontecer duas vezes por semana, sempre às quartas-feiras e aos sábados, no Largo Adonis dos Santos (Praça da Caixa D’Água – Centro), das 10h às 16h.

Lembrando que pessoas interessadas em levar animais para doação ou para trabalhar como voluntário na Feira da Prefeitura devem receber a confirmação da Coordenação Municipal de Atenção aos Animais (COMAN), através de contato via e-mail coman@viamao.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3492-7690 ou (51) 3492-7612.