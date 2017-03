(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>>

ATENÇÃO BÁSICA ===

Entrei na Faculdade de Medicina em 1973 e desde que iniciei o curso ouvi que a solução para a saúde está no fortalecimento de uma rede primária. Ou seja, a população ter próximo de si um recurso assistencial e de estrutura para que fossem tratadas as doenças quando do seu surgimento e, assim, muitas vezes, facilmente resolvidas. Como também termos ações de saneamento e prevenção de doenças. O discurso dos responsáveis pelas políticas de saúde era de prover a assistência primária.

Hoje se discute a mesma coisa com termos diferentes. O Sistema de Saúde sofreu uma grande transformação com a criação do SUS (Sistema Único de Saúde), no qual a descentralização é fundamental e a atenção básica (antigo atendimento primário) passou a ser peça chave na organização do melhor atendimento à comunidade.

O funcionamento da assistência sofreu uma deturpação ao longo dos tempos, pois como o acesso ao atendimento para consultas simples é difícil, e sempre foi, a população se acostumou a recorrer aos locais de atendimento de urgência, visando ter resolvido o seu problema.

O resultado histórico dessa situação é o local de atendimento de urgência superlotados por pessoas que não necessitam de atendimento imediato, mas sim de uma consulta mais geral para ter resolvido seu problema de forma simples e objetiva.

Conheço alguns locais em que os atendimentos de urgência possuem um inter-relacionamento com a rede básica e fazem uma triagem e encaminhamento desses pacientes, esvaziando a emergência, atendendo melhor a população e resolvendo mais problemas.

Vamos continuar o assunto adiante, pois é fundamental que pensemos em uma solução imediata.