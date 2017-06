Atleta de Stand up desafia sozinho os perigos da Laguna dos Patos

Em abril, o atleta gaúcho Leandro Fraga, mais conhecido como Leandro Raí, completou a circunavegação da maior laguna de água doce do mundo, a Laguna dos Patos, praticando o stand up paddle – esporte em que a pessoa fica em cima de uma prancha remando. Raí foi o primeiro a realizar esse tipo de percurso de mais de 1000 km utilizando uma prancha de stand up paddle com mais de cinco metros de comprimento e que foi projetada especialmente para esta aventura.

Raí explica que um dos objetivos da expedição foi registrar os lugares paradisíacos por onde passou, para posteriormente fazer a divulgação. Um desses lugares fica em Viamão: a região de Itapuã – o atleta tem ligação com esse local, pois desde a sua infância, frequenta a região, por influência de seu pai. Além de uma aventura inédita de stand up, a travessia foi uma homenagem ao pai do atleta, que faleceu em agosto de 2013, vítima de câncer.

“Disciplina, dedicação, sonho, respeito, humildade, garra e determinação. Esses são os sentimentos que nos impulsionam a concluir as aventuras que são impostas durante a nossa vida. O impossível está na cabeça da gente. Uma longa jornada tem que ser feita passo a passo, e foi isso que fiz. Diante da fúria da natureza existente na Laguna dos Patos, tracei metas o tempo todo – pois o objetivo era chegar novamente em casa vivo”.

O atleta conversou com o Correio Rural e falou sobre a aventura:

CR – O que te levou a encarar este desafio?

Leandro Raí - A vivência na região de Itapuã e Lami, durante a infância – incentivada por meu pai Claudio Fraga e minha família – me despertou a curiosidade de conhecer a Laguna dos Patos de uma forma diferente, mas nunca pensei que seria de stand up paddle. Além disso, fiz uma promessa ao meu falecido pai que iria fazer algo extremo e inusitado, que teria grande repercussão – também por ter tido um grande problema de saúde na infância, na qual fui desenganado. Foi então que escolhi o SUP, mas a maioria das pessoas achou impossível realizar a travessia, sozinho com mais de 100 kg de material sobre uma prancha. Alguns fatos estranhos aconteceram durante essa aventura, pois nas situações de risco parecia estar sendo observado por alguém e o ar que eu respirava tinha o cheiro de meu pai, o que me deixava mais tranquilo nos momentos de risco. Sem explicação.

CR – Quais os lugares mais bonitos encontrados durante o desafio?

Leandro Raí - Pela costa oeste, os lugres mais bonitos ficam entre Itapuã e Tapes, Tapes e Arambaré, Pontal da Dona Maria e Vitoriano, Ilha dos Marinheiros em Rio Grande (algo parecido como Ilha do Mel no Paraná). No trajeto pela costa leste, o Vilarejo chamado Retiro e Vila das Capivaras, esta última, um vilarejo de pescadores com casas flutuantes, com água vertendo do solo em diversos pontos, um santuário onde diversos turistas de várias partes do Brasil querem conhecer e pegar água que brota de uma vertente natural onde existe uma Santa. Logo em seguida vem a Praia do Barranco, uma praia bastante visitada e com infraestrutura para receber o turista. Mas, na minha opinião, a região mais linda da Laguna dos Patos é a Barra Falsa no Pontal do Bojuru um verdadeiro Oásis no meio do nada, com palmeiras, praias lindas, areias brancas um por do sol de dar inveja, inacreditável.

CR – Dificuldades encontradas durante o percurso?

Leandro Raí - Foram muitos os desafios encontrados durante o percurso. Grandes ondas na laguna onde os intervalos são curtos, devido a água ser mais pesada, diferente do mar onde o intervalo é maior e água mais leve. Ventos laterais praticamente em quase toda a travessia, onde você sobrecarrega apenas uma parte do corpo, aumentando significativamente os riscos de lesões, devido ao excesso de movimentos repetitivos. Isso faz com que você se adapte às lesões para seguir adiante, criando lesões em outras partes do corpo. Fui atacado por enxame de marimbondos onde tive que pular na água para sobreviver. Em outro momento – após tentar pegar um atalho num arroio para escapar de um temporal vindo de nordeste – fiquei encurralado e corri risco de vida, pois o local estava cheio de aguapés e jacarés. Remei mais de 55 km com sol forte, corrente e ventos laterais que resultou em um tímpano estourado, dor no dente, insolação, um pouco de febre, seguidos de calafrios. Ficar dias sem comunicação com a equipe de apoio, devido o pouco sinal.

CR – Fale sobre as questões meteorológicas encontradas (temperatura, vento, ondulação, etc)?

Leandro Raí - A Laguna dos Patos é uma região remota, extremamente primitiva, onde até mesmo os mais experientes pescadores, navegadores possuem receio de navegar nela – são temporais repentinos, ventos fortes, grandes ondulações, correntes, bancos de areia no meio do nada e também por se tratar da maior laguna do planeta. Respeitada por grandes lendas da história mundial, como o grande e eterno aventureiro Jack Custeau, que em suas grandes expedições mundo a fora também conheceu a Laguna dos Patos e relatou sobre o perigo eminente.

CR – Fale também sobre aspectos emocionais e psicológicos?

Leandro Raí - O psicológico conta muito, principalmente num lugar onde você nunca esteve ou passou. Você nunca sabe o que vem pela frente, ainda mais se tratando de uma natureza selvagem no meio do nada. Todo dia pedia a Deus para ser guiado e que fizesse sua vontade para conseguir chegar de volta em casa. Você sente medo, pavor, respeito, insegurança por não saber o que vem pela frente, mas lá no fundo temos uma fé que pode mudar nossas rotas destinos, mas não nosso objetivo final. Sempre seguia com uma remada de cada vez, já que fiz 60% do percurso lesionado e sabia que iria demorar muito mais que o previsto para concluir a circunavegação da maior laguna do mundo e fazer do impossível, algo possível.

CR – Como funcionou a equipe de apoio, no que ela foi útil?

Leandro Raí - Sempre procurei passar minha localização para equipe de apoio, para que eles pudessem repassar as informações dos pontos por onde eu passava, através das redes sociais como Sup Adventure, Ecolife Aventura e a Página Oficial Travessia Mar de Dentro – mantendo amigos, familiares e apoiadores tranquilos. Por ser uma região remota e de grandes riscos e instabilidades meteorológica, sabia que em muitos pontos não teria contato – em diversos momentos precisei subir em dunas e árvores para conseguir sinal e passar a localização para equipe.