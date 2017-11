Atletas de Viamão com medalhas nas Paralimpíadas Escolares

De 22 a 24 de novembro, estão sendo realizadas em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, as Paralímpiadas Escolares 2017, disputadas por jovens de 12 a 17 anos de idade. Pela primeira vez, todos os estados brasileiro estão representados, mais o Distrito Federal. Os atletas viamonenses do Projeto Chuá, Derick dos Santos de Moura e Emily Cannez de Almeida, que compõem a delegação do Estado do Rio Grande do Sul, conquistaram 4 medalhas, sendo Emily prata 50m/costa e bronze nos 50m/livre e Derick ouro 50m/costas e 50m/livre.