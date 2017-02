Autódromo de Tarumã marca presença no calendário da Stock Car em 2017

Traçado tradicional de Viamão rebece a 9° etapa do campeonato

O Autódromo de Tarumã está confirmado no calendário da Stock Car em 2017. A corrida no traçado mais tradicional do estado ocorre no dia 1° de dezembro, na 9° etapa do campeonato. As disputas do ano iniciam em Goiânia, em março, e encerram em Interlagos, em dezembro. Ao todo, serão 12 etapas, com passagem pela Argentina e em Curvelo, em datas a serem confirmadas. A Corrida do Milhão deve acontecer no dia 10 de setembro, mas ainda não foi definido o local.

O autódromo localizado em Viamão (RS) tem uma longa história com a Stock Car. Em 22 de abril de 1979, Tarumã recebeu a primeira corrida da história da categoria, vencida por Affonso Giaffone. No ano passado, o piloto Max Wilson venceu a Corrida 1, enquanto o piloto Julio Campos chegou na frente na Corrida 2.

Calendário 2017

1a Etapa: 02/04 – Goiânia

2a Etapa: 23/04 – Velopark

3a Etapa: 21/05 – Santa Cruz do Sul

4a Etapa: 11/06 – Argentina/ a ser confirmado

5a Etapa: 09/07 – Londrina

6a Etapa: 23/07 – Curvelo/ a ser confirmado

7a Etapa: 06/08 – Velo Citta

8a Etapa: 10/09 – Corrida do Milhão/ local a ser definido

9a Etapa: 01/10 – Tarumã

10a Etapa: 22/10 – Curitiba

11a Etapa: 26/11 – Brasília/ a ser confirmado

12a Etapa: 10/12 – Interlagos