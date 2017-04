Avaliação Final da Chamada Pública do Leite é realizada em Viamão

Aconteceu na última quinta-feira (30/03), na sede no Piquete Laço Aberto, na Costa do Oveiro, a avaliação final do Programa Chamada Pública do Leite – que atendeu durante três anos a 75 produtores de leite no município. A Chamada Pública do Leite foi executada pela Emater/RS-Ascar Viamão com o objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade do produto dos agricultores familiares que praticam a atividade leiteira no município. Conforme dados apresentados durante o encontro, em 2016, foram mais de 11 milhões de litros de leite produzidos em Viamão – uma média de 30 mil litros produzidos por dia.

Entre as atividades que foram desenvolvidas com os produtores estão palestras, encontros, visitas, dias de campo e seminários. Em cada ação desenvolvida são abordados temas relacionados à melhoria da qualidade do leite, o manejo mais adequado dos animais, a gestão da atividade leiteira, a redução dos custos de produção, melhoramento das pastagens, entre outros.

O secretário de Agricultura, Carlos Remi Pacheco, presente no encontro palestrou sobre ações de incentivo aos produtores de leite. Ele citou a recente aquisição de maquinário – conjunto de fenação: ancinho, enfardadeira e segadeira – que serão utilizados para contribuir na produção de feno para alimentação do gado bovino. Ele também falou sobre o convênio com o Governo do Estado que irá beneficiar 80 agricultores familiares produtores de leite de Viamão na aquisição de mudas, sementes e adubação para implantação de um hectare de pastagem em cada propriedade – o objetivo é suprir as necessidades dos rebanhos no período de inverno. Por último, destacou sobre o projeto que foi encaminhado ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para aquisição de um caminhão refrigerado para a coleta e transporte do leite, que servirá como forma de incentivo aos pequenos produtores, garantindo o transporte adequado da propriedade até a empresa responsável pelo beneficiamento do produto.

O encerramento da política pública não significa o encerramento do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. Na avaliação final foi aplicado um questionário aos participantes – através deste acompanhamento, os técnicos do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar conseguirão dar uma assistência de forma mais contínua. Durante o encontro, também foram abordados temas como a organização da vacinação das terneiras contra a Brucelose, e ainda a organização e formação da comissão organizadora da Festa das Terneiras Leiteiras 2017, que acontecerá no mês de outubro.