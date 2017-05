Avançam ações para aumento do número de partos no Hospital de Viamão

O acordo firmado em abril pela Prefeitura de Viamão, Governo do Estado e Hospital de Viamão, para o aumento do número de paros realizados no Hospital de Viamão (HCV), teve um importante avanço nesta semana.

O secretário Municipal de Saúde, Luis Augusto Carvalho, apresentou ao prefeito André Pacheco, aos diretores do HCV, João Camargo e Leandro Santos, e ao diretor do Departamento de Ações em Saúde do Estado, Elson Farias, o Plano de Ação para a qualificação da atenção do atendimento pré-natal.

A coordenadora da Estratégia de Saúde da Família (ESF), enfermeira Michele Galvão, explicou que ao realizar a primeira consulta pré-natal na unidade de saúde, a gestante vai receber na sua carteirinha um carimbo que sinaliza sua referência ao HCV para parto. Os profissionais que realizam os atendimentos de pré-natal realizarão curso de qualificação, em parceria com o Estado e o HCV, nos meses de junho e outubro.

A relação e a comunicação entre o Hospital e SMS irá estreitar e, semanalmente, serão enviados relatórios sobre os atendimentos a gestantes que forem realizados no Hospital para que a rede municipal de saúde possa identificar e acompanhar o pré-natal destas gestantes. Semanalmente também serão enviados relatórios pelo HCV sobre os partos que foram realizados para que a SMS marque a primeira consulta da mamãe e bebê na unidade de saúde mais próxima de sua residência.

O Hospital terá acesso ao prontuário eletrônico e às consultas pré-natal realizadas pela gestante, o que tranquilizará a equipe médica na hora do parto. Já no dia 6 de junho, às 9 horas, acontecerá a primeira recepção às gestantes que entraram no terceiro trimestre da gravidez e estão realizando o pré-natal na rede municipal. De acordo com a enfermeira Michele, será o momento em que elas conhecerão os obstetras, a sala de parto e a maternidade. “Isso trará mais segurança para a futura mamãe. Queremos que elas recebam um atendimento especial, desde que entrem no hospital, passando pela recepção, até chegar à obstetrícia, sanando todas as suas dúvidas. Isso fará com que elas se sintam acolhidas e seguras para terem seus bebês no hospital”, explica a coordenadora da ESF.

O prefeito fechou a reunião destacando que todos estão envolvidos para que o número de partos efetuados por mês no HCV seja aumentado de 70 para 120. “Estamos reafirmando nosso compromisso com o atendimento ao pré-natal, colaborando para que o município se torne referência em atendimento às gestantes. Acreditamos que a partir deste cronograma de trabalho, conseguiremos aumentar a cobertura das consultas no pré-natal e incentivar as futuras mamães a darem à luz no Hospital de Viamão.”