Backstage – UPA de Viamão finalmente é credenciada pelo Ministério

(COLUNA ESCRITA POR VINICIUS SANTOS)

Foi publicada no dia 25 de maio, no Diário Oficial da União, a Portaria nº 1.265, do Ministério da Saúde, que finalmente habilita a Unidade de Pronto Atendimento de Viamão perante o Sistema Único de Saúde.

Na portaria fica estabalecido o montante de R$ 3 milhões ao ano para o custeio da UPA. Inaugurada em dezembro de 2015, a UPA Viamão vem operando até hoje sem receber nenhum repasse dos governos do estado ou federal. Agora, com o credenciamento a expectativa é que além dos R$ 250 mil mensais da União, outros R$ 250 mil sejam repassados pelo Estado, aliviando o caixa da Prefeitura e permitindo a abertura e manutenção de mais unidades básicas de saúde. Que baita notícia! Agora é torcer para os recursos chegarem logo!

As mamografias que sobram e o 0800

Na edição passada foi manchete aqui no CR, as 500 mamografias mensais que estão disponíveis no sistema público de saúde em Viamão, e que não são utilizadas pelas mulheres.

Muitas reclamaram na rede social que não conseguem marcar as consultas necessárias pelo Tele Agendamento (0800-642-4440).

Conversei na última semana com pessoas ligadas ao prefeito André Pacheco e ao secretário Luis Augusto e obtive a informação de que eles estão cientes da dificuldade e planejando mudanças no profundas no sistema. Ter acabado com as filas nas madrugadas foi uma bola dentro, mas é preciso ajustes para o sistema funcionar melhor.

Força, Gijo!

Estava preparando um texto para exaltar o belo evento do domingo, um torneio para angariar fundos para o tratamento de saúde do querido amigo Gilmar, o Gijo. Mas o Pano Terra já fez a justa homenagem àqueles que se mobilizaram em prol da amizade. Tenho laços de amizade com a família e com o Gijo em especial, e as páginas do CR sempre estarão abertas para divulgar os eventos beneficentes a ele. Abraço forte à dona Eva e às irmãs Saionara e Sinara.

