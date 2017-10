Na segunda-feira, 11 de outubro, no Ginásio Municipal de Cultura, aconteceu a final do Basquetebol Juvenil Masculino dos 20º JIMV. Esta modalidade contou com a participação de quatro (4) escolas, nas categorias para os alunos nascidos nos anos 2000/2001. A escola campeã foi a EEEM Walter Jobim, o segundo lugar foi para a escola Marista Graças e a EMEF São Jorge conquistou a terceira colocação.