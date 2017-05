Biquinho – #PanoPraManga

(CRÔNICA DE PANO TERRA)

Não confie em mulheres que postam fotos fazendo biquinho. Além de feiura estética, o trejeito também apresenta traços de personalidade. Esses dias inventaram até um termo para assassinato de mulheres: feminicídio. Aqui no Brasil os covardes matam mulheres às pencas. Um absurdo. Totalmente revoltante. Canso de ver nos Estados Unidos crimes que aqui seriam considerados “normais”, tipo um “reles” homicídio, ser punido com prisão perpétua. Isso para primários. Aqui o cretino é condenado há 30 anos, recorre, pega 18, cumpre 1/6 (3 anos) e tá na rua. Inacreditável. Mas há um porém: as mulheres também andam matando. Muito em defesa própria, mas em alguns casos não. Mostram-se assassinas frias e calculistas. Andei acompanhando dois casos: um na Serra e outro em Porto Alegre. A princípio foram casos também absurdos, sem qualquer motivo aparente. Todos de classe média alta, sem histórico de agressões. Em comum, as duas assassinas tinham fotos fazendo biquinho no Facebook. Pesquisei o nome das vilãs e não foi difícil encontrar os perfis na rede social. Coincidência? Talvez. nA dúvida não confie em selfies de biquinho. Você pode estar diante de uma psicopata.

n Acho que é impossível alguém não gostar de Belchior. Letra, músicas e voz, tudo era bacana nele. Menos a sua mulher. Mas isso é assunto para outra coluna. Corria a ano de 1988, Belchior em turnê pelo Rio Grande faria 4 shows em Porto Alegre no antigo Teatro Leopoldina. Uns dias antes tinha ficado com uma guria (hoje uma senhora casada e mãe de lindos filhos) numa festa no Juvenil (hoje Clube dos Casados) e pensei em convidá-la. O problema é que eu aos 21 anos era “apenas um rapaz latino americano sem dinheiro no banco”. Nem no bolso. Minha irmã Simone, dois anos mais velha, já trabalhava. Pedi e ela comprou os ingressos. Fiz o convite a então senhorita. Tudo certo. No dia do show, os pais dela não a deixaram sair comigo. Eu não era bem o genro com que os pais sonhavam. Eu não tinha um plano B. E também não achava de bom grado ir com outra. Indo para o show encontrei na rua meu amigo Enilton Quadros (filho do Capataz e da dona Neiva) e disse que tinha um ingresso sobrando. Fomos. Belchior, então com 42 anos, fez um baita show. Foram quatro apresentações lotadas. Sucesso de público e crítica. Escrevendo essa coluna fiquei pensando se essa mulher do Belchior não tirava foto de biquinho. Aposto que sim.