Câmara recebe direção do Hospital de Viamão

Após convocação feita pela Câmara Municipal de Viamão, direção do Hospital de Viamão, administrado pelo Instituto de Cardiologia, presta esclarecimentos sobre a situação financeira da instituição.

O presidente da Câmara de Viamão, Xandão Gomes – PRB, abriu a sessão da terça-feira (4), e encaminhou o comando da pauta ao presidente da Comissão de Saúde, vereador Evandro Rodrigues – PSDB, com o objetivo de discutir, juntamente com a direção do Hospital de Viamão e demais vereadores, as decisões anunciadas ou que serão anunciadas pelo comando da instituição.

“Tudo continua funcionando normalmente até agora. Não existe nada em definitivo. Nossa função é qualificar os atendimentos”, disse o diretor administrativo do Hospital Viamão, Leandro Santos, que assumiu em fevereiro o cargo.

Leandro Santos foi convocado para esclarecer o suposto fechamento da maternidade. O diretor falou das dificuldades financeiras do Governo do Estado, que podem sim, reforçar a ideia de encerramento das atividades do Centro Obstétrico, o que não é um desejo do hospital, mas medida que se destaca frente à crise.

Para abril, a direção do hospital pretende colocar em prática um novo projeto, que segundo, deverá mudar a imagem do hospital e com isso, melhorar a vida das pessoas. “Temos que mudar e é isso que vamos fazer. Estamos à disposição”, disse o diretor Leandro.

O presidente da Comissão de Saúde, Evandro Rodrigues, abriu espaço para os questionamentos dos vereadores. O hospital conta hoje com 580 profissionais e os salários estão em dia. A receita bruta é de mais R$ 4,3 milhões mês, e as despesas somam cerca de R$ 4,2 milhões. O hospital é privado e possui convênio com o Governo do Estado.

A dificuldade do hospital é com relação aos R$ 500 mil, repasse do Estado, que teria acenado uma diminuição para poder manter em dia, de acordo com diretor administrativo do Hospital Viamão. “Um menor repasse para manter em dia. Sobre a ambulância, vamos ver na prática e ver se funcionará o projeto, com relação ao transporte para partos em Alvorada, mas ainda não há nada definido”.

DECISÃO – Os vereadores de Viamão vão criar uma comissão para avançar as negociações com o Governo do Estado e buscar relações com deputados, buscando assim, a possibilidade de conseguir recursos não somente para manter a maternidade, como melhorar o atendimento em um todo. “Se houver a sinalização de aumento de repasses, tudo pode ser repensado, readequado”, finalizou o diretor do hospital.