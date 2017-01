(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>>

CASO NÃO TENHAMOS CERTEZA, SILENCIAMOS>>

A cada dia que passa novas revelações trazem, ao cenário político e moral de nosso país, novos fatos que vão sendo apurados. Temos uma infinidade de processos, investigações, inquéritos, enfim, um volume expressivo de ações que estão em curso e que deverão levar adiante uma sequência de mudança histórica para o Brasil. País onde se vê, como nunca, um crescimento da consciência popular e uma maturidade a ser atingida pelos governantes, sendo fundamental que, cada vez mais, sejamos criteriosos em nossas escolhas para cargos eletivos.

A grande questão que está a toda hora é o fruto da afirmação: “Eu não posso fazer nada, mas se pudesse iria …”

A sociedade constituída, dentro dos ditames que conhecemos, diz que temos acesso para apontar um caminho através do voto. Mas também existe outro caminho, a ser definido, que é o de se perguntar: “O que eu já fiz de bom pela comunidade?”

A forma de reflexão é de cada um. Individual. Ir buscar dentro de si quantas vezes ficou apenas reclamando e dizendo que era ruim, que detestava isso ou aquilo, mas que não agiu nunca para fazer algo de bom por seus semelhantes. Portanto, temos de exercer com mais eficiência as nossas prerrogativas de seres racionais e, assim, passar a elaborar estratégias de ações que possam reverter para o bem comum.

É cômodo sentar e reclamar, criticar sem oferecer alternativas, dizer que tudo está errado, mas é um pouco mais difícil ir em busca de uma vida mais produtiva, participando do processo social, estudando melhor as palavras que diz e, com isso, poupar aos outros de ouvir muitas besteiras.

Se não tens o que dizer, silencia.