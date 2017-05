CDL e Cacau Show entregam premiação de Páscoa

No dia 20 de abril foi realizado o sorteio de páscoa da promoção da CDL Viamão em parceria com a Cacau Show. A grande vencedora da cesta de chocolates foi Adeline Soares e o prêmio foi entregue no dia 22 de abril, pelas colaboradoras da Cacau Show e pelo diretor financeiro da CDL Viamão, Milton Pires.

A CDL Viamão desenvolve campanhas em datas comemorativas que contribuem para o desenvolvimento de Viamão, buscando uma maior interação entre lojistas e consumidores, geralmente nos meses de Páscoa, Dia das mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e Natal, realizando diversas ações com o objetivo de fomentar a comércio da cidade.