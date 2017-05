CDL= Novos associados e entrega de prêmio da Páscoa

(LEIA NO BLOG CR MERCADO)

NOVA ASSOCIADA DA CDL VIAMÃO: UNIQUE ESPAÇO VIP

No dia 18 de abril de 2017, a colaboradora da CDL Viamão Carla Curtinaz e a colaboradora responsável pelo Crédito Garantido da CDL POA, Viviane Marinho visitaram a empresa Unique Espaço VIP e foram recebidas pela proprietária Patrícia Silva da Costa.

A empresa oferece serviços de beleza como: corte, pé e mão, definitiva, progressiva, botox e hidratação através de agendamentos nas segundas e terças. Também disponibiliza cursos na área da beleza, atualmente com inscrições abertas para manicure, pedicure, depilação, maquiagem, cabeleireiro (por módulos), designer de sobrancelhas, microblanding (para quem já atua como designer), penteados, aperfeiçoamentos de mechas/colorimetria/corte, depilação egípcia e alongamento de unhas. Está localizada na Avenida Bento Gonçalves, 405, no Centro de Viamão, na rua do novo fórum, em frente ao Kumo Sushi – Fone: 3435.3816.

A Unique Espaço VIP fechou parceira com a CDL Viamão, fazendo parte do quadro associativo da entidade e da Rede de Vantagens CDL mais, oferecendo 10% de desconto nos cursos da Escola Unique Beauty e nos serviços do salão. Também utilizará o serviço de crédito garantido.

Agradecemos a parceria e desejamos muito sucesso!

Comércio unido é comércio forte.

www.cdlviamao.com.br | facebook/cdlviamaors

NOVO ASSOCIADO DA CDL VIAMÃO: ACADEMIA TEAM NOGUEIRA

No dia 24 de abril de 2017 a colaboradora da CDL, Carla Curtinaz, foi recebida na academia Team Nogueira – Viamão por Jaqueline Pieleski Leão e Djonatan Pieleski Leão. Na oportunidade, foi fechado contrato de associativismo para utilização do banco de dados SCPC. Os proprietários conheceram a CDL e todos seus benefícios através da Certificação Digital, tão importante para os lojistas, e realizada na própria sede da entidade.

A Team Nogueira possui uma equipe treinada e orientada pelo padrão de Rodrigo [Minotauro] Nogueira, Rogério [Minotouro] Nogueira e Warner Hammerle em uma academia completa, que disponibiliza em sua grade: Musculação, Muay thai, Jiu jitsu, Boxe, MMA, Capoeira, Cross combat, Ladies camp, Pilates, Muay thai kids, Jiu jitsu kids, Capoeira Kids, Desafio never quit 45 dias, mantendo como principal objetivo, o seu desejo. Disponibilizam ainda, uma Nutricionista no local para aqueles que se preocupam com a alimentação unida ao esporte.

Em sua estrutura, contam com mais de 500m² de academia, Octógono OFICIAL, Amplo estacionamento, área kids, Sauna, cantina, sala de avaliação física, Loja TN store, e muito mais! Está localizada na Av. Senador Salgado Filho, 11234 – Fone: 3485-3488.

A academia Team Nogueira de Viamão também está participando da Rede de Vantagens CDL Mais e oferecendo aos lojistas e seus colaboradores, associados à CDL Viamão, 15% desconto por modalidades, exceto em promoções.

O Diretor Financeiro Milton Pires, saúda os novos associados da CDL Viamão, ressaltando a importância do associativismo e os produtos oferecidos pela entidade. “Estas parcerias reforçam as relações comerciais entre nossos associados e seus clientes, e trazem maior segurança operacional na hora de fechar vendas ou de prestar um serviço. Sejam todos bem vindos!” – afirmou Pires.

Agradecemos pela parceria e desejamos muito sucesso!

Comércio unido é comércio forte.



CDL E CACAU SHOW ENTREGAM PREMIAÇÃO DE PÁSCOA

No dia 20 de abril de 2017 foi realizado o sorteio de páscoa da promoção em parceria com a Cacau Show.

A grande vencedora da Cesta de chocolates foi a Adeline Soares e o prêmio foi entregue no dia 22 de abril, pelas colaboradoras da Cacau Show e Diretor Financeiro da CDL Viamão, Milton Pires.

A CDL Viamão desenvolve campanhas em datas comemorativas que contribuem para o desenvolvimento de Viamão, buscando uma maior interação entre lojistas e consumidores, geralmente nos meses de Páscoa, Dia das mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e Natal, realizando diversas ações com o objetivo de fomentar a comércio da cidade.

Agradecemos a participação de todos e parabenizamos a nossa ganhadora, Adeline Soares!

Comércio unido é comércio forte.

