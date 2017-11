CDL REALIZA CAFÉ COM ASSOCIADOS SOBRE CAPITAL DE GIRO

(LEIA NO BLOG CR MERCADO)

Na manhã de 22 de novembro, a CDL Viamão realizou, em parceria com André Tavares da empresa PL30 Soluções Financeiras, mais uma edição do Café com Associados, cujo tema foi “Capital de Giro – O impulso que sua empresa precisa para o fim do ano”.

Na abertura, o presidente da CDL Milton Pires, agradeceu a presença de todos, saudando os associados presentes e em especial, o secretário de desenvolvimento Mauricio Carravetta, representando o prefeito André Pacheco. Milton destacou a importância da participação das empresas nas ações de Natal que a entidade está promovendo em parceria com a Prefeitura Municipal, Acivi e Brigada Militar de Viamão e anunciou a chegada da campanha Liquida Viamão 2018.

André Tavares, em sua palestra, explanou sobre capital de giro, inadimplência, linhas de crédito, e importância deste investimento para as empresas, frisando os serviços prestados pela PL30 em Viamão.

Sobre a empresa: Contando com a experiência de mais de 15 anos em administração e mercado financeiro de seus gestores – André Tavares da Silva, Heloisa Helena Cetraro e Vanessa Cetraro Tavares da Silva – a PL30, constituída em dezembro de 2008, está posicionada como referência no mercado de intermediação de crédito a pessoas físicas.

Tendo sempre presente valores como ética, transparência e honestidade a PL30 mantém relacionamento com algumas das principais instituições financeiras do país, o que reforça ainda mais o compromisso com seus clientes, parceiros e colaboradores.

Confira as fotos do evento. Para maiores informações acesse: www.cdlviamao.com.br | www.pl30.com.br