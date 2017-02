Com apoio da Prefeitura, Liquida Viamão fortalece a economia da cidade

Na terça-feira (07), o prefeito André Pacheco recebeu em seu gabinete a visita da diretoria da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Viamão, que apresentou a Campanha Liquida Viamão 2017 – Festival de Ofertas, que terá início no dia 15 de fevereiro. Na ocasião, o prefeito destacou a importância da Campanha, pois incentiva os viamonenses a realizarem suas compras na cidade, ajudando a movimentar a economia de Viamão. “A Prefeitura é parceira das entidades representativas do município, pois atuam em prol do desenvolvimento da cidade e vem ao encontro dos interesses dos nossos empreendedores, lojistas e comerciantes locais”, destacou Pacheco. Durante o encontro, o diretor financeiro da entidade, Milton Pires, agradeceu pela parceria do poder público na promoção desta ação e entregou um Kit de divulgação da Campanha, com peças oficiais de publicidade e marketing, que será utilizada para impulsionar o período deliquidação. Também estiveram presentes na reunião, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria Comércio e Turismo, Maurício Carravetta; o presidente da CDL, Mauro Matiotti, e a gerente administrativa, Carla Curtinaz.

SAIBA MAIS: A Campanha Liquida Viamão é considerada a maior liquidação de verão da cidade e é realizada todos os anos, oferecendo para os consumidores descontos especiais na compra de diferentes produtos ou serviços. Neste ano, a Campanha vai de 15 a 28 de fevereiro e o slogan é “Valorize nosso comércio local. Faça suas compras aqui!”. O objetivo principal é o desenvolvimento do comércio local e a geração de empregos e renda na cidade, bem como o aumento de arrecadação no município.