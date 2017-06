Com três vitórias, Sub-15 do Tamoio está invicto no “Gauchinho”

Competição paralela ao Gauchão da FGF, o “Gauchinho Sub-15” é organizado pela Sulicampe, empresa que promove outras competições importantes no sul do Brasil, como a Copa Cidade Verde na cidade de Três Coroas, e apresenta-se como alternativa aos clubes em virtude do alto custo do Gauchão da FGF.

O Gauchinho conta com equipes tradicionais do futebol amador do RS como Gepol (Osório), Vasquinho (Portão) e Mundo Novo (3 Coroas). Também participam equipes profissionais como Aimoré e Novo Hamburgo, além do Sporting Sul e uma conveniada do Atlético/PR no RS, equipes que tem tradição no futebol de base.

A equipe do Tamoio está invicta na competição, com três vitórias. Na primeira partida, fora de casa, venceu ao Mundo Novo por 3 x 1, com gols de Jonathan Aquiles e Wesley. Na segunda rodada, o Tamoio fez 4 x 1 no Jaú de Santo Antônio, com gols de Jonathan Aquiles (2), Alessandro e Andrei Silva). Já na terceira rodada veio uma goleada por 6 x 1 em cima do Vila Nova/América de Gravataí, com gols de Jonathan Aquiles (2), Phillipe (2), Alessandro e Luciano.

Sub-17 volta à campo na quinta

Após ter seu jogo do final de semana trasferido pelas fortes chuvas dos últimos 15 dias, a equipe do Tamoio volta à disputa do Campeonato Gaúcho Juveni, enfrentando o 15 de Novembro, em Campo Bom, na tarde desta quinta-feira, dia 15, às 15 horas. A equipe busca a recuperaçã após perder em casa por 2 x 0 para a equipe de Campo Bom.